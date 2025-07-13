https://ria.ru/20250713/vsu-2028836127.html

Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный

Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный - РИА Новости, 13.07.2025

Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный

В прошлом элитное подразделение ВСУ "Волки да Винчи" (ранее входило в признанную террористической и запрещенную в РФ украинскую националистическую организацию... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T07:48:00+03:00

2025-07-13T07:48:00+03:00

2025-07-13T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

артемовск (донецкая область)

вооруженные силы украины

украинская повстанческая армия

правый сектор

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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. В прошлом элитное подразделение ВСУ "Волки да Винчи" (ранее входило в признанную террористической и запрещенную в РФ украинскую националистическую организацию "Правый сектор"*) превратилось в рядовой штурмовой батальон, состоящий из мобилизованных, рассказал РИА Новости пленный украинский стрелок с позывным "Волков" Лимар Османов. "В прошлые годы батальон "Волки да Винчи" был одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент он опустился до обычного штурмового батальона, куда берут всех "мобиков" разного возраста и здоровья", - заявил пленный. По его словам, буквально на 10-й день обучения он одним из последних оказался в батальоне, куда попали также мобилизованные старше 40 лет и с "не самым лучшим здоровьем". Батальон "Волки Да Винчи" - формирование сухопутных войск ВСУ. В январе 2014 года была создана 1-я штурмовая рота, которая входила в 5-й батальон националистического "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* (признанная террористической и запрещенная в РФ организация). В марте 2016 года командиром роты был назначен Дмитрий Коцюбайло, правнук бойца УПА** ("Украинская повстанческая армия"**, запрещенная в РФ экстремистская организация). Был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск (город впоследствии был освобожден российской стороной). До начала СВО подразделение считалось элитным, но в тяжелых боях многократно несло невосполнимые потери.* Запрещенная в России террористическая организация** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250712/vsu-2028789547.html

https://ria.ru/20250712/mobilizatsiya-2028706915.html

россия

артемовск (донецкая область)

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россия, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия, правый сектор