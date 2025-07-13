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Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный - РИА Новости, 13.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:48 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/vsu-2028836127.html
Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный
Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный - РИА Новости, 13.07.2025
Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный
В прошлом элитное подразделение ВСУ "Волки да Винчи" (ранее входило в признанную террористической и запрещенную в РФ украинскую националистическую организацию... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:48:00+03:00
2025-07-13T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
украинская повстанческая армия
правый сектор
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. В прошлом элитное подразделение ВСУ "Волки да Винчи" (ранее входило в признанную террористической и запрещенную в РФ украинскую националистическую организацию "Правый сектор"*) превратилось в рядовой штурмовой батальон, состоящий из мобилизованных, рассказал РИА Новости пленный украинский стрелок с позывным "Волков" Лимар Османов. "В прошлые годы батальон "Волки да Винчи" был одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент он опустился до обычного штурмового батальона, куда берут всех "мобиков" разного возраста и здоровья", - заявил пленный. По его словам, буквально на 10-й день обучения он одним из последних оказался в батальоне, куда попали также мобилизованные старше 40 лет и с "не самым лучшим здоровьем". Батальон "Волки Да Винчи" - формирование сухопутных войск ВСУ. В январе 2014 года была создана 1-я штурмовая рота, которая входила в 5-й батальон националистического "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* (признанная террористической и запрещенная в РФ организация). В марте 2016 года командиром роты был назначен Дмитрий Коцюбайло, правнук бойца УПА** ("Украинская повстанческая армия"**, запрещенная в РФ экстремистская организация). Был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск (город впоследствии был освобожден российской стороной). До начала СВО подразделение считалось элитным, но в тяжелых боях многократно несло невосполнимые потери.* Запрещенная в России террористическая организация** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250712/vsu-2028789547.html
https://ria.ru/20250712/mobilizatsiya-2028706915.html
россия
артемовск (донецкая область)
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россия, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Украинская повстанческая армия, Правый сектор
Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный

Пленный Османов: нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. В прошлом элитное подразделение ВСУ "Волки да Винчи" (ранее входило в признанную террористической и запрещенную в РФ украинскую националистическую организацию "Правый сектор"*) превратилось в рядовой штурмовой батальон, состоящий из мобилизованных, рассказал РИА Новости пленный украинский стрелок с позывным "Волков" Лимар Османов.
"В прошлые годы батальон "Волки да Винчи" был одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент он опустился до обычного штурмового батальона, куда берут всех "мобиков" разного возраста и здоровья", - заявил пленный.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Пленный рассказал о дезертирстве в батальоне ВСУ "Волки да Винчи"
Вчера, 18:30
По его словам, буквально на 10-й день обучения он одним из последних оказался в батальоне, куда попали также мобилизованные старше 40 лет и с "не самым лучшим здоровьем".
Батальон "Волки Да Винчи" - формирование сухопутных войск ВСУ. В январе 2014 года была создана 1-я штурмовая рота, которая входила в 5-й батальон националистического "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* (признанная террористической и запрещенная в РФ организация). В марте 2016 года командиром роты был назначен Дмитрий Коцюбайло, правнук бойца УПА** ("Украинская повстанческая армия"**, запрещенная в РФ экстремистская организация). Был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск (город впоследствии был освобожден российской стороной). До начала СВО подразделение считалось элитным, но в тяжелых боях многократно несло невосполнимые потери.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Запрещенная в России экстремистская организация
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали вопреки брони
Вчера, 01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовск (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныУкраинская повстанческая армияПравый сектор
 
 
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