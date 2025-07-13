https://ria.ru/20250713/vsu-2028836127.html
Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный
Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный - РИА Новости, 13.07.2025
Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный
В прошлом элитное подразделение ВСУ "Волки да Винчи" (ранее входило в признанную террористической и запрещенную в РФ украинскую националистическую организацию... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:48:00+03:00
2025-07-13T07:48:00+03:00
2025-07-13T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
украинская повстанческая армия
правый сектор
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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. В прошлом элитное подразделение ВСУ "Волки да Винчи" (ранее входило в признанную террористической и запрещенную в РФ украинскую националистическую организацию "Правый сектор"*) превратилось в рядовой штурмовой батальон, состоящий из мобилизованных, рассказал РИА Новости пленный украинский стрелок с позывным "Волков" Лимар Османов. "В прошлые годы батальон "Волки да Винчи" был одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент он опустился до обычного штурмового батальона, куда берут всех "мобиков" разного возраста и здоровья", - заявил пленный. По его словам, буквально на 10-й день обучения он одним из последних оказался в батальоне, куда попали также мобилизованные старше 40 лет и с "не самым лучшим здоровьем". Батальон "Волки Да Винчи" - формирование сухопутных войск ВСУ. В январе 2014 года была создана 1-я штурмовая рота, которая входила в 5-й батальон националистического "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор"* (признанная террористической и запрещенная в РФ организация). В марте 2016 года командиром роты был назначен Дмитрий Коцюбайло, правнук бойца УПА** ("Украинская повстанческая армия"**, запрещенная в РФ экстремистская организация). Был ликвидирован российскими военными в марте 2023 года в бою за Артемовск (город впоследствии был освобожден российской стороной). До начала СВО подразделение считалось элитным, но в тяжелых боях многократно несло невосполнимые потери.* Запрещенная в России террористическая организация** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250712/vsu-2028789547.html
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россия, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Украинская повстанческая армия, Правый сектор
Нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным, рассказал пленный
Пленный Османов: нацбатальон ВСУ "Волки да Винчи" перестал быть элитным