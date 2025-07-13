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Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции в Дагестане - РИА Новости, 13.07.2025
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16:53 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/vozbuditel--2028878435.html
Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции в Дагестане
Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции в Дагестане - РИА Новости, 13.07.2025
Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции в Дагестане
Причина вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана установлена, возбудитель выявлен в воде из разводящей сети, а также у заболевших и... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:53:00+03:00
2025-07-13T16:53:00+03:00
происшествия
магарамкентский район
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 13 июл — РИА Новости. Причина вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана установлена, возбудитель выявлен в воде из разводящей сети, а также у заболевших и контактных лиц, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Задержан директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". "Управлением Роспотребнадзора установлена причинно-следственная связь заболеваемости в Магарамкентском районе с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки. Возбудитель инфекции выделен из воды в разводящей сети, от больных и от контактных лиц", — сообщает пресс-служба. Установлено, что причиной аварии стал участок водовода от Джепельского источника до села Гиляр. Факторами, способствовавшими распространению инфекции, стали отсутствие водоподготовки, несвоевременная регистрация аварий на водоводе и недостаточное информирование органов Роспотребнадзора. "Проведенный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий позволил стабилизировать ситуацию в пределах одного инкубационного периода", — дополняет Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20250607/vrach-2021456384.html
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магарамкентский район
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происшествия, магарамкентский район, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Магарамкентский район, Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал причину вспышки кишечной инфекции в Дагестане

Возбудитель кишечной инфекции в Дагестане выявлен в воде из разводящей сети

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАХАЧКАЛА, 13 июл — РИА Новости. Причина вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана установлена, возбудитель выявлен в воде из разводящей сети, а также у заболевших и контактных лиц, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
В Магарамкентском районе с 7 июля регистрируют случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. По данным следствия, все отравившиеся пили воду, которая подается в дома жителей по водопроводным линиям. Задержан директор муниципального учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство".
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"Управлением Роспотребнадзора установлена причинно-следственная связь заболеваемости в Магарамкентском районе с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки. Возбудитель инфекции выделен из воды в разводящей сети, от больных и от контактных лиц", — сообщает пресс-служба.
Установлено, что причиной аварии стал участок водовода от Джепельского источника до села Гиляр. Факторами, способствовавшими распространению инфекции, стали отсутствие водоподготовки, несвоевременная регистрация аварий на водоводе и недостаточное информирование органов Роспотребнадзора.
"Проведенный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий позволил стабилизировать ситуацию в пределах одного инкубационного периода", — дополняет Роспотребнадзор.
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ПроисшествияМагарамкентский районРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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