https://ria.ru/20250713/vdnh-2028844986.html
На ВДНХ появился "Освежающий маршрут"
На ВДНХ появился "Освежающий маршрут" - РИА Новости, 13.07.2025
На ВДНХ появился "Освежающий маршрут"
Освежающий маршрут появился на ВДНХ в Москве, гости выставки смогут находить прохладные и тенистые уголки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:45:00+03:00
2025-07-13T09:45:00+03:00
2025-07-13T15:11:00+03:00
хорошие новости
москва
вднх
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155637/68/1556376891_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_e55c9d17d06abe85f9e52e2d8b32a591.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Освежающий маршрут появился на ВДНХ в Москве, гости выставки смогут находить прохладные и тенистые уголки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Освежающий маршрут по ВДНХ" проложен под сенью раскидистых деревьев и вблизи прохладных фонтанов и водоемов. В него входит 26 точек. Путешествие предлагается начинать от главного входа. На ВДНХ уверены, что даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут. Чтобы гости могли безошибочно находить уютные уголки, где их ждет тень и прохлада, составлен "Освежающий маршрут по ВДНХ", — говорится в сообщении. Отмечается, что специальный летний гид расскажет о 26 точках, где гости могут насладиться атмосферой выставки. Карта маршрута размещена на официальном сайте ВДНХ, с ее помощью можно спланировать прогулки.
https://ria.ru/20250712/zhara-2028763264.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155637/68/1556376891_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_d738925f6b58139bfefdc8ce93b3d27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вднх, общество
Хорошие новости, Москва, ВДНХ, Общество
На ВДНХ появился "Освежающий маршрут"
На ВДНХ разработали проходящий в тени деревьев и у фонтанов освежающий маршрут
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Освежающий маршрут появился на ВДНХ в Москве, гости выставки смогут находить прохладные и тенистые уголки, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"Освежающий маршрут по ВДНХ" проложен под сенью раскидистых деревьев и вблизи прохладных фонтанов и водоемов. В него входит 26 точек. Путешествие предлагается начинать от главного входа. На ВДНХ уверены, что даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут. Чтобы гости могли безошибочно находить уютные уголки, где их ждет тень и прохлада, составлен "Освежающий маршрут по ВДНХ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специальный летний гид расскажет о 26 точках, где гости могут насладиться атмосферой выставки. Карта маршрута размещена на официальном сайте ВДНХ, с ее помощью можно спланировать прогулки.