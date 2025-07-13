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На ВДНХ появился "Освежающий маршрут" - РИА Новости, 13.07.2025
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09:45 13.07.2025 (обновлено: 15:11 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/vdnh-2028844986.html
На ВДНХ появился "Освежающий маршрут"
На ВДНХ появился "Освежающий маршрут" - РИА Новости, 13.07.2025
На ВДНХ появился "Освежающий маршрут"
Освежающий маршрут появился на ВДНХ в Москве, гости выставки смогут находить прохладные и тенистые уголки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:45:00+03:00
2025-07-13T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Освежающий маршрут появился на ВДНХ в Москве, гости выставки смогут находить прохладные и тенистые уголки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Освежающий маршрут по ВДНХ" проложен под сенью раскидистых деревьев и вблизи прохладных фонтанов и водоемов. В него входит 26 точек. Путешествие предлагается начинать от главного входа. На ВДНХ уверены, что даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут. Чтобы гости могли безошибочно находить уютные уголки, где их ждет тень и прохлада, составлен "Освежающий маршрут по ВДНХ", — говорится в сообщении. Отмечается, что специальный летний гид расскажет о 26 точках, где гости могут насладиться атмосферой выставки. Карта маршрута размещена на официальном сайте ВДНХ, с ее помощью можно спланировать прогулки.
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москва, вднх, общество
Хорошие новости, Москва, ВДНХ, Общество
На ВДНХ появился "Освежающий маршрут"

На ВДНХ разработали проходящий в тени деревьев и у фонтанов освежающий маршрут

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Освежающий маршрут появился на ВДНХ в Москве, гости выставки смогут находить прохладные и тенистые уголки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Освежающий маршрут по ВДНХ" проложен под сенью раскидистых деревьев и вблизи прохладных фонтанов и водоемов. В него входит 26 точек. Путешествие предлагается начинать от главного входа. На ВДНХ уверены, что даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут. Чтобы гости могли безошибочно находить уютные уголки, где их ждет тень и прохлада, составлен "Освежающий маршрут по ВДНХ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что специальный летний гид расскажет о 26 точках, где гости могут насладиться атмосферой выставки. Карта маршрута размещена на официальном сайте ВДНХ, с ее помощью можно спланировать прогулки.
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