https://ria.ru/20250713/vdnh-2028844986.html

На ВДНХ появился "Освежающий маршрут"

На ВДНХ появился "Освежающий маршрут" - РИА Новости, 13.07.2025

На ВДНХ появился "Освежающий маршрут"

Освежающий маршрут появился на ВДНХ в Москве, гости выставки смогут находить прохладные и тенистые уголки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:45:00+03:00

2025-07-13T09:45:00+03:00

2025-07-13T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Освежающий маршрут появился на ВДНХ в Москве, гости выставки смогут находить прохладные и тенистые уголки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Освежающий маршрут по ВДНХ" проложен под сенью раскидистых деревьев и вблизи прохладных фонтанов и водоемов. В него входит 26 точек. Путешествие предлагается начинать от главного входа. На ВДНХ уверены, что даже в самый жаркий день прогулка может быть приятной, если правильно выбрать маршрут. Чтобы гости могли безошибочно находить уютные уголки, где их ждет тень и прохлада, составлен "Освежающий маршрут по ВДНХ", — говорится в сообщении. Отмечается, что специальный летний гид расскажет о 26 точках, где гости могут насладиться атмосферой выставки. Карта маршрута размещена на официальном сайте ВДНХ, с ее помощью можно спланировать прогулки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, вднх, общество