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В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул - РИА Новости, 13.07.2025
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16:10 13.07.2025 (обновлено: 16:16 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/uschele-2028874811.html
В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул
В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул - РИА Новости, 13.07.2025
В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул
Мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" с большой высоты в Норильске и утонул, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:10:00+03:00
2025-07-13T16:16:00+03:00
происшествия
норильск
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" с большой высоты в Норильске и утонул, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю. "Прыжок в бездну. В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" и утонул. Его тело найдено", - говорится в сообщении. Ущелье "Красные камни" расположено в горном массиве Хараелах, там любят отдыхать жители Норильска. Высота гор в этих местах составляет порядка 500-600 метров. "МЧС России напоминает: нырять в малознакомых местах, а тем более с большой высоты, опасно!" - подчеркивают в ведомстве.
https://ria.ru/20250606/peterburg-2021430869.html
норильск
красноярский край
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происшествия, норильск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул

В Норильске мужчина прыгнул в воду с горы в ущелье "Красные камни" и утонул

В Норильске мужчина прыгнул со скалы в ущелье "Красные камни". Кадр видео из соцсетей
В Норильске мужчина прыгнул со скалы в ущелье Красные камни. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В Норильске мужчина прыгнул со скалы в ущелье "Красные камни". Кадр видео из соцсетей
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БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" с большой высоты в Норильске и утонул, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю.
"Прыжок в бездну. В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" и утонул. Его тело найдено", - говорится в сообщении.
Ущелье "Красные камни" расположено в горном массиве Хараелах, там любят отдыхать жители Норильска. Высота гор в этих местах составляет порядка 500-600 метров.
"МЧС России напоминает: нырять в малознакомых местах, а тем более с большой высоты, опасно!" - подчеркивают в ведомстве.
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ПроисшествияНорильскКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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