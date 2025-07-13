https://ria.ru/20250713/uschele-2028874811.html
В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул
В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул - РИА Новости, 13.07.2025
В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул
Мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" с большой высоты в Норильске и утонул, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:10:00+03:00
2025-07-13T16:10:00+03:00
2025-07-13T16:16:00+03:00
происшествия
норильск
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0d/2028875135_0:289:806:742_1920x0_80_0_0_fbb0c3682992983faaf651ece70b3e38.jpg
БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" с большой высоты в Норильске и утонул, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю. "Прыжок в бездну. В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" и утонул. Его тело найдено", - говорится в сообщении. Ущелье "Красные камни" расположено в горном массиве Хараелах, там любят отдыхать жители Норильска. Высота гор в этих местах составляет порядка 500-600 метров. "МЧС России напоминает: нырять в малознакомых местах, а тем более с большой высоты, опасно!" - подчеркивают в ведомстве.
https://ria.ru/20250606/peterburg-2021430869.html
норильск
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0d/2028875135_0:213:806:818_1920x0_80_0_0_fa016525fe462f13ac28de59164ce8fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул
В Норильске мужчина прыгнул в воду с горы в ущелье "Красные камни" и утонул