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В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул

В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул - РИА Новости, 13.07.2025

В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье с большой высоты и утонул

Мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" с большой высоты в Норильске и утонул, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:10:00+03:00

2025-07-13T16:10:00+03:00

2025-07-13T16:16:00+03:00

происшествия

норильск

красноярский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 13 июл - РИА Новости. Мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" с большой высоты в Норильске и утонул, сообщили в главке МЧС по Красноярскому краю. "Прыжок в бездну. В Норильске мужчина прыгнул в воду в ущелье "Красные камни" и утонул. Его тело найдено", - говорится в сообщении. Ущелье "Красные камни" расположено в горном массиве Хараелах, там любят отдыхать жители Норильска. Высота гор в этих местах составляет порядка 500-600 метров. "МЧС России напоминает: нырять в малознакомых местах, а тем более с большой высоты, опасно!" - подчеркивают в ведомстве.

https://ria.ru/20250606/peterburg-2021430869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, норильск, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)