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"Обезьяна": СМИ раскрыли, как Макрон унизил Стармера - РИА Новости, 13.07.2025
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02:33 13.07.2025 (обновлено: 02:34 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/unizhenie-2028827649.html
"Обезьяна": СМИ раскрыли, как Макрон унизил Стармера
"Обезьяна": СМИ раскрыли, как Макрон унизил Стармера - РИА Новости, 13.07.2025
"Обезьяна": СМИ раскрыли, как Макрон унизил Стармера
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита серьезно унизил премьер-министра Британии Кира Стармера, пишет британский таблоид Daily Express. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T02:33:00+03:00
2025-07-13T02:34:00+03:00
в мире
великобритания
франция
эммануэль макрон
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита серьезно унизил премьер-министра Британии Кира Стармера, пишет британский таблоид Daily Express."Король Этельстан никогда бы не позволил сыроеду-обезьяне диктовать условия. Но, конечно же, наша собственная повинующаяся обезьяна, Кир Стармер, именно это и сделал", — говорится в публикации.Как сообщается, речь идет об обсуждаемом на недавней встрече двух лидеров миграционном кризисе, охватившем Туманный Альбион и ЕС. По данным издания, Макрону удалось превратить Британию в хаб для мигрантов, чтобы оградить от них страны ЕС.Вершиной унижения со стороны французского лидера, продолжает автор, было его заявление о передаче Британии гобелена из Байе, на котором запечатлены события, приведшие к завоеванию Англии герцогом Нормандии Вильгельмом."(Мы. — Прим. ред.) просто стали еще немного униженнее как нация. Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона", — резюмирует Daily Express.В субботу бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром и злым гением, стоящим за миграционным кризисом в Британии, утверждая, что он вербует и направляет потоки нелегальных мигрантов через Ла-Манш, чтобы заставить британцев вернуться в ЕС.По его словам, молодые нелегалы, прибывающие на лодках через пролив Ла-Манш, — это ударные отряды, завербованные Макроном "в его непрекращающемся джихаде против Brexit".В начале июля в британском МВД заявили, что более 20 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года. Число нелегалов, прибывших в королевство за первые шесть месяцев этого года, побило рекорд аналогичных периодов прошлых лет.В мае лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал премьер-министра Кира Стармера объявить в Ла-Манше чрезвычайную ситуацию в области национальной безопасности из-за огромного потока нелегальных мигрантов. Стармер согласился, что сложившаяся ситуация - "серьезная", однако ушел от ответа на вопрос.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.Гобелен из Байё изображает события, предшествовавшие и последовавшие за битвой при Гастингсе в 1066 году, когда герцог Нормандии, Вильгельм, завоевал Англию. На гобелене показаны подготовка к походу, переправа флота через Ла-Манш, битва и смерть короля Гарольда, а также коронация Вильгельма.
https://ria.ru/20250710/makron--2028261718.html
https://ria.ru/20250706/sammit-2027504690.html
https://ria.ru/20250711/britaniya-2028623478.html
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в мире, великобритания, франция, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз
В мире, Великобритания, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Евросоюз
"Обезьяна": СМИ раскрыли, как Макрон унизил Стармера

DE: Макрон унизил Стармера в ходе визита в Британию

© AP Photo / Leon NealПрезидент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Leon Neal
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита серьезно унизил премьер-министра Британии Кира Стармера, пишет британский таблоид Daily Express.
"Король Этельстан никогда бы не позволил сыроеду-обезьяне диктовать условия. Но, конечно же, наша собственная повинующаяся обезьяна, Кир Стармер, именно это и сделал", — говорится в публикации.
Журналист Патрик Кристис, трансляция речи президента Макрона - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Выступление Макрона в Британии прервали после оскорбления
10 июля, 05:03
Как сообщается, речь идет об обсуждаемом на недавней встрече двух лидеров миграционном кризисе, охватившем Туманный Альбион и ЕС. По данным издания, Макрону удалось превратить Британию в хаб для мигрантов, чтобы оградить от них страны ЕС.
Вершиной унижения со стороны французского лидера, продолжает автор, было его заявление о передаче Британии гобелена из Байе, на котором запечатлены события, приведшие к завоеванию Англии герцогом Нормандии Вильгельмом.
"(Мы. — Прим. ред.) просто стали еще немного униженнее как нация. Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона", — резюмирует Daily Express.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Путин не потерпит". Во Франции предупредили Макрона и Стармера
6 июля, 16:19
В субботу бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром и злым гением, стоящим за миграционным кризисом в Британии, утверждая, что он вербует и направляет потоки нелегальных мигрантов через Ла-Манш, чтобы заставить британцев вернуться в ЕС.
По его словам, молодые нелегалы, прибывающие на лодках через пролив Ла-Манш, — это ударные отряды, завербованные Макроном "в его непрекращающемся джихаде против Brexit".
В начале июля в британском МВД заявили, что более 20 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года. Число нелегалов, прибывших в королевство за первые шесть месяцев этого года, побило рекорд аналогичных периодов прошлых лет.
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Странно для такого дня". Британцев возмутил наряд Макрона
11 июля, 17:21
В мае лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал премьер-министра Кира Стармера объявить в Ла-Манше чрезвычайную ситуацию в области национальной безопасности из-за огромного потока нелегальных мигрантов. Стармер согласился, что сложившаяся ситуация - "серьезная", однако ушел от ответа на вопрос.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Гобелен из Байё изображает события, предшествовавшие и последовавшие за битвой при Гастингсе в 1066 году, когда герцог Нормандии, Вильгельм, завоевал Англию. На гобелене показаны подготовка к походу, переправа флота через Ла-Манш, битва и смерть короля Гарольда, а также коронация Вильгельма.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В Британии раскрыли гнусный план Стармера в отношении России
25 июня, 02:27
 
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