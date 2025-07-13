https://ria.ru/20250713/unizhenie-2028827649.html

"Обезьяна": СМИ раскрыли, как Макрон унизил Стармера

"Обезьяна": СМИ раскрыли, как Макрон унизил Стармера - РИА Новости, 13.07.2025

"Обезьяна": СМИ раскрыли, как Макрон унизил Стармера

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита серьезно унизил премьер-министра Британии Кира Стармера, пишет британский таблоид Daily Express. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T02:33:00+03:00

2025-07-13T02:33:00+03:00

2025-07-13T02:34:00+03:00

в мире

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эммануэль макрон

кир стармер

евросоюз

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе недавнего визита серьезно унизил премьер-министра Британии Кира Стармера, пишет британский таблоид Daily Express."Король Этельстан никогда бы не позволил сыроеду-обезьяне диктовать условия. Но, конечно же, наша собственная повинующаяся обезьяна, Кир Стармер, именно это и сделал", — говорится в публикации.Как сообщается, речь идет об обсуждаемом на недавней встрече двух лидеров миграционном кризисе, охватившем Туманный Альбион и ЕС. По данным издания, Макрону удалось превратить Британию в хаб для мигрантов, чтобы оградить от них страны ЕС.Вершиной унижения со стороны французского лидера, продолжает автор, было его заявление о передаче Британии гобелена из Байе, на котором запечатлены события, приведшие к завоеванию Англии герцогом Нормандии Вильгельмом."(Мы. — Прим. ред.) просто стали еще немного униженнее как нация. Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона", — резюмирует Daily Express.В субботу бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром и злым гением, стоящим за миграционным кризисом в Британии, утверждая, что он вербует и направляет потоки нелегальных мигрантов через Ла-Манш, чтобы заставить британцев вернуться в ЕС.По его словам, молодые нелегалы, прибывающие на лодках через пролив Ла-Манш, — это ударные отряды, завербованные Макроном "в его непрекращающемся джихаде против Brexit".В начале июля в британском МВД заявили, что более 20 тысяч нелегальных мигрантов добрались до берегов Великобритании через пролив Ла-Манш с начала 2025 года. Число нелегалов, прибывших в королевство за первые шесть месяцев этого года, побило рекорд аналогичных периодов прошлых лет.В мае лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал премьер-министра Кира Стармера объявить в Ла-Манше чрезвычайную ситуацию в области национальной безопасности из-за огромного потока нелегальных мигрантов. Стармер согласился, что сложившаяся ситуация - "серьезная", однако ушел от ответа на вопрос.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.Гобелен из Байё изображает события, предшествовавшие и последовавшие за битвой при Гастингсе в 1066 году, когда герцог Нормандии, Вильгельм, завоевал Англию. На гобелене показаны подготовка к походу, переправа флота через Ла-Манш, битва и смерть короля Гарольда, а также коронация Вильгельма.

https://ria.ru/20250710/makron--2028261718.html

https://ria.ru/20250706/sammit-2027504690.html

https://ria.ru/20250711/britaniya-2028623478.html

https://ria.ru/20250625/starmer-2025233099.html

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в мире, великобритания, франция, эммануэль макрон, кир стармер, евросоюз