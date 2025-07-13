https://ria.ru/20250713/udar-2028838439.html
В Германии неожиданно высказались об ударах по России
В Германии неожиданно высказались об ударах по России - РИА Новости, 13.07.2025
В Германии неожиданно высказались об ударах по России
Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X заявление немецкого генерала... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T08:22:00+03:00
2025-07-13T08:22:00+03:00
2025-07-13T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X заявление немецкого генерала Кристиана Фройдинга об ударах по России. "Своей нынешней политикой в отношении Украины правительство ФРГ движется к прямой конфронтации с Россией. Военный энтузиазм генерал-майора Фройдинга, предполагающий использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, вызывает тревогу. Вместо постоянного провоцирования новой эскалации сейчас необходимы политическое благоразумие и четкий отказ от военных авантюр", — говорится в публикации.На этой неделе генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет специальный штаб по Украине в Минобороны ФРГ и координирует вопросы военной помощи Киеву, заявил, что первые украинские дальнобойные ракеты, создание которых профинансировала Германия, поступят к концу июля.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских вооруженных сил.
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в мире, россия, германия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина
В Германии неожиданно высказались об ударах по России
Дагделен раскритиковала заявление генерала ФРГ Фройдинга об ударах по России