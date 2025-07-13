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Жителя Петербурга отправили под стражу по обвинению в убийстве в магазине
Жителя Петербурга отправили под стражу по обвинению в убийстве в магазине - РИА Новости, 13.07.2025
Жителя Петербурга отправили под стражу по обвинению в убийстве в магазине
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Андрея Пешкова по обвинению в убийстве и покушении на убийство в сетевом магазине в РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T18:45:00+03:00
2025-07-13T18:45:00+03:00
2025-07-13T18:45:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Андрея Пешкова по обвинению в убийстве и покушении на убийство в сетевом магазине в Парголово, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в пятницу сообщала, что в сетевом магазине на улице Меркурьева в поселке Парголово мужчина после словесной перепалки с охранником ранил его ножом. Охранника госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, а посетителя магазина задержали. Городской главк СК РФ уточнял, что охранник магазина, впоследствии умерший в больнице, получил ранение в живот, а его напарник - в руку. Уголовное дело возбудили по статьям об убийстве и покушении на убийство. "Выборгский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Пешкова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 - пунктом "а" части 2 статьи 105 (покушение на убийство - ред.), части 1 статьи 105 УК РФ (убийство - ред.)", - говорится в сообщении. Судебная пресс-служба отмечает, что Пешков не возражал против заключения под стражу. Он арестован до 10 сентября.
https://ria.ru/20250713/podrostok-2028862945.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Петербурга отправили под стражу по обвинению в убийстве в магазине
Петербуржца взяли под стражу по делу смертельном ранении посетителя магазина