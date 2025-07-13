https://ria.ru/20250713/taman-2028832035.html

У Крымского моста скопилось более 900 автомобилей

У Крымского моста скопилось более 900 автомобилей - РИА Новости, 13.07.2025

У Крымского моста скопилось более 900 автомобилей

Более 900 машин находится в очереди со стороны Тамани на Крымском мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T06:18:00+03:00

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керчь

крымский мост

республика крым

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 900 машин находится в очереди со стороны Тамани на Крымском мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 902 транспортных средства. Время ожидания около трёх часов", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

https://ria.ru/20250612/most-2022434489.html

керчь

республика крым

россия

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керчь, крымский мост, республика крым, россия