https://ria.ru/20250713/talisman-2028834581.html

Крокодил стал талисманом областной наркобольницы на Урале

Крокодил стал талисманом областной наркобольницы на Урале - РИА Новости, 13.07.2025

Крокодил стал талисманом областной наркобольницы на Урале

Крокодил победил в голосовании за неофициальный талисман свердловской Областной наркологической больницы, сообщил главный врач Антон Поддубный. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T07:20:00+03:00

2025-07-13T07:20:00+03:00

2025-07-13T07:20:00+03:00

общество

челябинская область

михаил козлов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Крокодил победил в голосовании за неофициальный талисман свердловской Областной наркологической больницы, сообщил главный врач Антон Поддубный. Месяц назад Поддубный открыл голосование за талисман наркобольницы, в качестве претендентов на звание маскота участвовали черепаха, змея, капибара, крокодил и енот. "У нас было два безусловных лидера: крокодил по итогам первого голосования и "народный" кандидат – черепаха, лидировавшая по итогам второго. В выборе окончательного победителя хотелось все-таки выйти за пределы аудитории в этом канале. Поэтому на протяжении нескольких недель в больнице проводили свой опрос, в котором поучаствовали пациенты наркологических и реабилитационных отделений, сами сотрудники. Мнениями делились и коллеги из других больниц. Большинство опрошенных сделало свой выбор в пользу победителя первого голосования – крокодила", – написал Поддубный в своем Telegram-канале. Он отметил, что кто-то пояснял свой выбор юмором, кто-то говорил о мифическом значении – как существа, которое помогает людям преодолеть свои страхи и жизненные трудности. "Выслушав всех, останавливаю выбор именно на крокодиле. Поэтому встречайте нашего неофициального талисмана Областной наркологической больницы. Пока он безымянный, но уверен, что со временем обязательно обретет свое имя", – добавил главврач. Пермский наркодиспансер в 2024 году избрал талисманом учреждения белочку по имени Вита. В июне в Челябинской области символом психоневрологической больницы №1 стала Кукуха, которую придумал главный психиатр региона Михаил Козлов.

https://ria.ru/20250611/talisman-2022242340.html

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общество, челябинская область, михаил козлов