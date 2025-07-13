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Крокодил стал талисманом областной наркобольницы на Урале - РИА Новости, 13.07.2025
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07:20 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/talisman-2028834581.html
Крокодил стал талисманом областной наркобольницы на Урале
Крокодил стал талисманом областной наркобольницы на Урале - РИА Новости, 13.07.2025
Крокодил стал талисманом областной наркобольницы на Урале
Крокодил победил в голосовании за неофициальный талисман свердловской Областной наркологической больницы, сообщил главный врач Антон Поддубный. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:20:00+03:00
2025-07-13T07:20:00+03:00
общество
челябинская область
михаил козлов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Крокодил победил в голосовании за неофициальный талисман свердловской Областной наркологической больницы, сообщил главный врач Антон Поддубный. Месяц назад Поддубный открыл голосование за талисман наркобольницы, в качестве претендентов на звание маскота участвовали черепаха, змея, капибара, крокодил и енот. "У нас было два безусловных лидера: крокодил по итогам первого голосования и "народный" кандидат – черепаха, лидировавшая по итогам второго. В выборе окончательного победителя хотелось все-таки выйти за пределы аудитории в этом канале. Поэтому на протяжении нескольких недель в больнице проводили свой опрос, в котором поучаствовали пациенты наркологических и реабилитационных отделений, сами сотрудники. Мнениями делились и коллеги из других больниц. Большинство опрошенных сделало свой выбор в пользу победителя первого голосования – крокодила", – написал Поддубный в своем Telegram-канале. Он отметил, что кто-то пояснял свой выбор юмором, кто-то говорил о мифическом значении – как существа, которое помогает людям преодолеть свои страхи и жизненные трудности. "Выслушав всех, останавливаю выбор именно на крокодиле. Поэтому встречайте нашего неофициального талисмана Областной наркологической больницы. Пока он безымянный, но уверен, что со временем обязательно обретет свое имя", – добавил главврач. Пермский наркодиспансер в 2024 году избрал талисманом учреждения белочку по имени Вита. В июне в Челябинской области символом психоневрологической больницы №1 стала Кукуха, которую придумал главный психиатр региона Михаил Козлов.
https://ria.ru/20250611/talisman-2022242340.html
https://ria.ru/20250525/filin-2019012868.html
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общество, челябинская область, михаил козлов
Общество, Челябинская область, Михаил Козлов
Крокодил стал талисманом областной наркобольницы на Урале

Врач Поддубный: крокодил стал талисманом Свердловской областной наркобольницы

© Антон Поддубный / TelegramГлавный врач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный объявил итоги голосования за талисман учреждения
Главный врач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный объявил итоги голосования за талисман учреждения - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Антон Поддубный / Telegram
Главный врач свердловской Областной наркологической больницы Антон Поддубный объявил итоги голосования за талисман учреждения. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Крокодил победил в голосовании за неофициальный талисман свердловской Областной наркологической больницы, сообщил главный врач Антон Поддубный.
Месяц назад Поддубный открыл голосование за талисман наркобольницы, в качестве претендентов на звание маскота участвовали черепаха, змея, капибара, крокодил и енот.
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"У нас было два безусловных лидера: крокодил по итогам первого голосования и "народный" кандидат – черепаха, лидировавшая по итогам второго. В выборе окончательного победителя хотелось все-таки выйти за пределы аудитории в этом канале. Поэтому на протяжении нескольких недель в больнице проводили свой опрос, в котором поучаствовали пациенты наркологических и реабилитационных отделений, сами сотрудники. Мнениями делились и коллеги из других больниц. Большинство опрошенных сделало свой выбор в пользу победителя первого голосования – крокодила", – написал Поддубный в своем Telegram-канале.
Он отметил, что кто-то пояснял свой выбор юмором, кто-то говорил о мифическом значении – как существа, которое помогает людям преодолеть свои страхи и жизненные трудности.
"Выслушав всех, останавливаю выбор именно на крокодиле. Поэтому встречайте нашего неофициального талисмана Областной наркологической больницы. Пока он безымянный, но уверен, что со временем обязательно обретет свое имя", – добавил главврач.
Пермский наркодиспансер в 2024 году избрал талисманом учреждения белочку по имени Вита. В июне в Челябинской области символом психоневрологической больницы №1 стала Кукуха, которую придумал главный психиатр региона Михаил Козлов.
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