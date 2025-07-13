https://ria.ru/20250713/spetsoperatsiya-2028886213.html

Спецоперация, 13 июля: ВС России взяли освободили Николаевку и Карла Маркса

Спецоперация, 13 июля: ВС России взяли освободили Николаевку и Карла Маркса - РИА Новости, 13.07.2025

Спецоперация, 13 июля: ВС России взяли освободили Николаевку и Карла Маркса

Российские войска взяли под контроль Николаевку и Карла Маркса в ДНР, уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, житель... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T17:50:00+03:00

2025-07-13T17:50:00+03:00

2025-07-13T17:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

кндр (северная корея)

украина

ким чен ын

карл маркс

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Николаевку и Карла Маркса в ДНР, уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, житель Белгородской области погиб в результате прилёта снаряда ВСУ. ВС России взяли под контроль Николаевку и Карла Маркса в ДНРРоссийские войска взяли под контроль населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, украинские войска потеряли за сутки около 1220 военнослужащих. ВС России уничтожили 2 пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух пусковых установок и радиолокационной станции американского зенитного ракетного комплекса Patriot украинских войск. Кроме того, нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 136 районах. ПВО сбила ночью 36 украинских БПЛА над регионами России Российские средства ПВО за минувшую ночь уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областями, сообщило Минобороны РФ. Житель Шебекино погиб после прилета снаряда ВСУ Более 90 украинских беспилотников были сбиты и подавлены за минувшие сутки над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт в 13 муниципалитетах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 73 боеприпаса и зафиксированы атаки 148 беспилотниками. Различные повреждения выявлены в пяти многоквартирных домах, 16 частных домовладениях, двух предприятиях, пяти социальных объектах, двух административных зданиях и 17 транспортных средствах. "В городе Шебекино в результате прилёта снаряда в частный дом погиб мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Ким Чен Ын сообщил о поддержке КНДР мер России по разрешению украинского кризиса Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил готовность КНДР поддерживать меры властей РФ по урегулированию украинского кризиса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ", - говорится в сообщении агентства. Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР и РФ разделяют мнение во всех стратегических вопросах в соответствии с уровнем союзнических отношений, по его оценке, это демонстрирует высокий стратегический уровень отношений между странами.

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028847592.html

https://ria.ru/20250713/udar-2028838439.html

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028857544.html

https://ria.ru/20250713/ukraina-2028876838.html

кндр (северная корея)

украина

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кндр (северная корея), украина, ким чен ын, карл маркс, вячеслав гладков, вооруженные силы украины