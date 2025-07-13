https://ria.ru/20250713/spetsoperatsiya-2028833728.html

Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой

Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой - РИА Новости, 13.07.2025

Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой

Популярный в зоне СВО музыкант из Минска "Каспер" приехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы сыграть свои песни и поддержать военнослужащих,... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T07:03:00+03:00

2025-07-13T07:03:00+03:00

2025-07-13T07:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Популярный в зоне СВО музыкант из Минска "Каспер" приехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы сыграть свои песни и поддержать военнослужащих, передаёт корреспондент РИА Новости. "Первый раз я приехал где-то больше года назад в ЛНР по приглашению ребят. Приезжал в 200-ую бригаду, в отряд "Русь", еще бригаду "Волки" <...> ребята очень тепло встретили", - рассказал "Каспер". Музыкант уже не в первый раз приезжает в зону СВО, так как считает, что не может оставаться в стороне. Его треки популярны среди военнослужащих, под них бойцы часто ездят на выполнение задач. "Меня это как-то лично трогает. Все больше друзей у меня принимают участие в специальной военной операции. Либо как-то помогают фронту, кто-то гуманитаркой, кто-то рублем. Поэтому просто можно сказать, что не смог остаться в стороне", - подытожил музыкант. Творчество "Каспера" широко известно среди военнослужащих с 2023 года. Большое количество ребят на передовой слушают его песни, присылают видео-приветы домой под его музыку.

https://ria.ru/20250713/kontsert-2028830796.html

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луганская народная республика