https://ria.ru/20250713/spetsoperatsiya-2028833728.html
Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой
Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой - РИА Новости, 13.07.2025
Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой
Популярный в зоне СВО музыкант из Минска "Каспер" приехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы сыграть свои песни и поддержать военнослужащих,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:03:00+03:00
2025-07-13T07:03:00+03:00
2025-07-13T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Популярный в зоне СВО музыкант из Минска "Каспер" приехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы сыграть свои песни и поддержать военнослужащих, передаёт корреспондент РИА Новости. "Первый раз я приехал где-то больше года назад в ЛНР по приглашению ребят. Приезжал в 200-ую бригаду, в отряд "Русь", еще бригаду "Волки" <...> ребята очень тепло встретили", - рассказал "Каспер". Музыкант уже не в первый раз приезжает в зону СВО, так как считает, что не может оставаться в стороне. Его треки популярны среди военнослужащих, под них бойцы часто ездят на выполнение задач. "Меня это как-то лично трогает. Все больше друзей у меня принимают участие в специальной военной операции. Либо как-то помогают фронту, кто-то гуманитаркой, кто-то рублем. Поэтому просто можно сказать, что не смог остаться в стороне", - подытожил музыкант. Творчество "Каспера" широко известно среди военнослужащих с 2023 года. Большое количество ребят на передовой слушают его песни, присылают видео-приветы домой под его музыку.
https://ria.ru/20250713/kontsert-2028830796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой
Белорусский музыкант "Каспер" приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Популярный в зоне СВО музыкант из Минска "Каспер" приехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы сыграть свои песни и поддержать военнослужащих, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Первый раз я приехал где-то больше года назад в ЛНР
по приглашению ребят. Приезжал в 200-ую бригаду, в отряд "Русь", еще бригаду "Волки" <...> ребята очень тепло встретили", - рассказал "Каспер".
Музыкант уже не в первый раз приезжает в зону СВО, так как считает, что не может оставаться в стороне. Его треки популярны среди военнослужащих, под них бойцы часто ездят на выполнение задач.
"Меня это как-то лично трогает. Все больше друзей у меня принимают участие в специальной военной операции. Либо как-то помогают фронту, кто-то гуманитаркой, кто-то рублем. Поэтому просто можно сказать, что не смог остаться в стороне", - подытожил музыкант.
Творчество "Каспера" широко известно среди военнослужащих с 2023 года. Большое количество ребят на передовой слушают его песни, присылают видео-приветы домой под его музыку.