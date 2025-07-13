Рейтинг@Mail.ru
Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/spetsoperatsiya-2028833728.html
Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой
Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой - РИА Новости, 13.07.2025
Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой
Популярный в зоне СВО музыкант из Минска "Каспер" приехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы сыграть свои песни и поддержать военнослужащих,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:03:00+03:00
2025-07-13T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219757_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_37532d906f4b9664877443a23f8b90d4.jpg
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Популярный в зоне СВО музыкант из Минска "Каспер" приехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы сыграть свои песни и поддержать военнослужащих, передаёт корреспондент РИА Новости. "Первый раз я приехал где-то больше года назад в ЛНР по приглашению ребят. Приезжал в 200-ую бригаду, в отряд "Русь", еще бригаду "Волки" &lt;...&gt; ребята очень тепло встретили", - рассказал "Каспер". Музыкант уже не в первый раз приезжает в зону СВО, так как считает, что не может оставаться в стороне. Его треки популярны среди военнослужащих, под них бойцы часто ездят на выполнение задач. "Меня это как-то лично трогает. Все больше друзей у меня принимают участие в специальной военной операции. Либо как-то помогают фронту, кто-то гуманитаркой, кто-то рублем. Поэтому просто можно сказать, что не смог остаться в стороне", - подытожил музыкант. Творчество "Каспера" широко известно среди военнослужащих с 2023 года. Большое количество ребят на передовой слушают его песни, присылают видео-приветы домой под его музыку.
https://ria.ru/20250713/kontsert-2028830796.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219757_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_0109c853f4d023a33c424c890c6b2a63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
Белорусский музыкант приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой

Белорусский музыкант "Каспер" приехал в зону СВО поддержать бойцов на передовой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Популярный в зоне СВО музыкант из Минска "Каспер" приехал в зону проведения специальной военной операции, чтобы сыграть свои песни и поддержать военнослужащих, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Первый раз я приехал где-то больше года назад в ЛНР по приглашению ребят. Приезжал в 200-ую бригаду, в отряд "Русь", еще бригаду "Волки" <...> ребята очень тепло встретили", - рассказал "Каспер".
Музыкант уже не в первый раз приезжает в зону СВО, так как считает, что не может оставаться в стороне. Его треки популярны среди военнослужащих, под них бойцы часто ездят на выполнение задач.
"Меня это как-то лично трогает. Все больше друзей у меня принимают участие в специальной военной операции. Либо как-то помогают фронту, кто-то гуманитаркой, кто-то рублем. Поэтому просто можно сказать, что не смог остаться в стороне", - подытожил музыкант.
Творчество "Каспера" широко известно среди военнослужащих с 2023 года. Большое количество ребят на передовой слушают его песни, присылают видео-приветы домой под его музыку.
Военнослужащие полка Центрального военного округа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В тыловом районе СВО прошел концерт для бойцов группировки "Центр"
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала