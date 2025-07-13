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В Москве помогают Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 17.07.2025
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18:46 13.07.2025 (обновлено: 18:47 17.07.2025)
https://ria.ru/20250713/sobyanin-2029772463.html
В Москве помогают Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону
В Москве помогают Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве помогают Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону
Столичные коммунальщики помогают Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-13T18:46:00+03:00
2025-07-17T18:47:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
луганск
донецк
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Столичные коммунальщики помогают Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Донецк и Луганск: столичные коммунальщики помогают городам-побратимам подготовиться к осенне-зимнему сезону. В Донецке специалисты должны запустить отопление в 2605 многоквартирных домах и на 450 соцобъектах. Гидравлические испытания и устранение повреждений проводят 18 аварийных бригад. Им предстоит отладить работу 150 котельных и 836,33 километра тепловых сетей", - написал он в Telegram-канале. Собянин отметил, что в Донецке и Луганске сейчас работают 35 аварийных бригад, они восстанавливают кровли многоквартирных домов, оконное остекление и устраняют аварийные ситуации на инженерных сетях. "В Луганске поможем подготовить к зиме 2557 объектов. Для этого приводим в порядок 128 котельных, 323 километра тепловых сетей, 1083 километра водопроводных и 412 километров канализационных сетей", - добавил мэр столицы.
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луганск, донецк, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Луганск, Донецк, Москва, Сергей Собянин
В Москве помогают Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону

Собянин: московские коммунальщики помогают Донецку и Луганску с отоплением

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Столичные коммунальщики помогают Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Донецк и Луганск: столичные коммунальщики помогают городам-побратимам подготовиться к осенне-зимнему сезону. В Донецке специалисты должны запустить отопление в 2605 многоквартирных домах и на 450 соцобъектах. Гидравлические испытания и устранение повреждений проводят 18 аварийных бригад. Им предстоит отладить работу 150 котельных и 836,33 километра тепловых сетей", - написал он в Telegram-канале.
Собянин отметил, что в Донецке и Луганске сейчас работают 35 аварийных бригад, они восстанавливают кровли многоквартирных домов, оконное остекление и устраняют аварийные ситуации на инженерных сетях.
"В Луганске поможем подготовить к зиме 2557 объектов. Для этого приводим в порядок 128 котельных, 323 километра тепловых сетей, 1083 километра водопроводных и 412 километров канализационных сетей", - добавил мэр столицы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЛуганскДонецкМоскваСергей Собянин
 
 
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