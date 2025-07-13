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Энергетики после шторма вернули свет 15 тысячам новгородцев - РИА Новости, 13.07.2025
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18:29 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/shtorm-2028890478.html
Энергетики после шторма вернули свет 15 тысячам новгородцев
Энергетики после шторма вернули свет 15 тысячам новгородцев - РИА Новости, 13.07.2025
Энергетики после шторма вернули свет 15 тысячам новгородцев
Энергетики после шторма вернули электричество более 15 тысячам жителей Новгородской области, круглосуточные работы продолжаются, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T18:29:00+03:00
2025-07-13T18:29:00+03:00
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Энергетики после шторма вернули электричество более 15 тысячам жителей Новгородской области, круглосуточные работы продолжаются, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своём Telegram-канале. Как ранее сообщал Дронов, из-за грозы с сильным ветром в Новгородской области без электричества остались 24 тысячи жителей в 18 муниципалитетах. Аварию устраняют 72 бригады энергетиков и 77 единиц техники. Это уже вторая гроза на этой неделе, которая оставила регион без света. С пятницы в области введён режим повышенной готовности. "Уже больше 15 тысяч человек подключили к электроэнергии после сильного шторма в Новгородской области. Проделана большая работа, но восстановление сети не останавливается ни на минуту", - написал Дронов. Он добавил, что непогода сохранится: в ближайшие дни в области ожидаются грозы, ливни, усиление ветра.
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новгородская область
Новгородская область
Энергетики после шторма вернули свет 15 тысячам новгородцев

Более 15 тысяч жителей Новгородской области получили электричество после шторма

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкРемонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Энергетики после шторма вернули электричество более 15 тысячам жителей Новгородской области, круглосуточные работы продолжаются, сообщил врио губернатора Александр Дронов в своём Telegram-канале.
Как ранее сообщал Дронов, из-за грозы с сильным ветром в Новгородской области без электричества остались 24 тысячи жителей в 18 муниципалитетах. Аварию устраняют 72 бригады энергетиков и 77 единиц техники. Это уже вторая гроза на этой неделе, которая оставила регион без света. С пятницы в области введён режим повышенной готовности.
"Уже больше 15 тысяч человек подключили к электроэнергии после сильного шторма в Новгородской области. Проделана большая работа, но восстановление сети не останавливается ни на минуту", - написал Дронов.
Он добавил, что непогода сохранится: в ближайшие дни в области ожидаются грозы, ливни, усиление ветра.
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