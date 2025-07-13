Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России
Шрайвер: у Трампа нет козырей против России
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа нет козырей против России, написал в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер.
"Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали. А о военной эскалации просто не может быть и речи", — говорится в публикации.
"Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали. А о военной эскалации просто не может быть и речи", — говорится в публикации.
На этой неделе Трамп после вопроса журналистов прокомментировать удары России по Украине заявил, что "вы кое-что увидите".
При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Целями становятся объекты украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Целями становятся объекты украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.