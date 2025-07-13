https://ria.ru/20250713/shrayver-2028841500.html

Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России

Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России - РИА Новости, 13.07.2025

Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России

У президента США Дональда Трампа нет козырей против России, написал в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер. "Дополнительные санкции будут такими же... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:10:00+03:00

2025-07-13T09:10:00+03:00

2025-07-13T09:10:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа нет козырей против России, написал в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер. "Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали. А о военной эскалации просто не может быть и речи", — говорится в публикации. На этой неделе Трамп после вопроса журналистов прокомментировать удары России по Украине заявил, что "вы кое-что увидите". При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Целями становятся объекты украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20250713/filippo-2028840009.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп