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Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/shrayver-2028841500.html
Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России
Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России - РИА Новости, 13.07.2025
Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России
У президента США Дональда Трампа нет козырей против России, написал в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер. "Дополнительные санкции будут такими же... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:10:00+03:00
2025-07-13T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа нет козырей против России, написал в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер. "Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали. А о военной эскалации просто не может быть и речи", — говорится в публикации. На этой неделе Трамп после вопроса журналистов прокомментировать удары России по Украине заявил, что "вы кое-что увидите". При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Целями становятся объекты украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20250713/filippo-2028840009.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России

Шрайвер: у Трампа нет козырей против России

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа нет козырей против России, написал в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер.

"Дополнительные санкции будут такими же глупыми и неэффективными, как и все те, которые они уже испробовали. А о военной эскалации просто не может быть и речи", — говорится в публикации.
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На этой неделе Трамп после вопроса журналистов прокомментировать удары России по Украине заявил, что "вы кое-что увидите".

При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Целями становятся объекты украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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