https://ria.ru/20250713/samolet-2028896816.html

В лондонском аэропорту разбился небольшой самолет

В лондонском аэропорту разбился небольшой самолет - РИА Новости, 13.07.2025

В лондонском аэропорту разбился небольшой самолет

Небольшой самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд, сообщает полиция британского графства Эссекс. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T19:51:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Небольшой самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд, сообщает полиция британского графства Эссекс. "Мы остаемся на месте серьезного происшествия в аэропорту Саутенд. Незадолго до 16.00 (18.00 мск - ред.) нас предупредили о столкновении с участием одного 12-метрового самолета", - сообщает полиция в соцсетях. Правоохранители отметили, что работают на месте с экстренными службами и в качестве меры предосторожности решили эвакуировать близлежащие гольф-клуб и регби-клуб.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html

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