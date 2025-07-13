https://ria.ru/20250713/samolet-2028896816.html
В лондонском аэропорту разбился небольшой самолет
В лондонском аэропорту разбился небольшой самолет - РИА Новости, 13.07.2025
В лондонском аэропорту разбился небольшой самолет
Небольшой самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд, сообщает полиция британского графства Эссекс. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T19:51:00+03:00
2025-07-13T19:51:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Небольшой самолет разбился в лондонском аэропорту Саутенд, сообщает полиция британского графства Эссекс. "Мы остаемся на месте серьезного происшествия в аэропорту Саутенд. Незадолго до 16.00 (18.00 мск - ред.) нас предупредили о столкновении с участием одного 12-метрового самолета", - сообщает полиция в соцсетях. Правоохранители отметили, что работают на месте с экстренными службами и в качестве меры предосторожности решили эвакуировать близлежащие гольф-клуб и регби-клуб.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html
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в мире, эссекс, великобритания
В мире, Эссекс, Великобритания
В лондонском аэропорту разбился небольшой самолет
В лондонском аэропорту Саутенд разбился 12-метровый самолет