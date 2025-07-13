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Путин поздравил россиян с Днем рыбака - РИА Новости, 13.07.2025
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10:43 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/rybaki-2028848540.html
Путин поздравил россиян с Днем рыбака
Путин поздравил россиян с Днем рыбака - РИА Новости, 13.07.2025
Путин поздравил россиян с Днем рыбака
Президент России Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России и любителей рыбной ловли отметил, что... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:43:00+03:00
2025-07-13T10:43:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России и любителей рыбной ловли отметил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Путин в воскресенье поздравил работников рыбохозяйственного комплекса РФ и всех любителей рыбной ловли с профессиональным праздником - Днём рыбака. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В 2025 году День рыбака выпадает на 13 июля - второе воскресенье месяца. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником – Днём рыбака. Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики. От результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны, решение насущных социальных проблем, качество жизни людей. Вы по праву гордитесь традициями добросовестного труда и товарищеской взаимовыручки, заложенными предшественниками, стремитесь внести свой вклад в развитие отрасли", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что перед работниками и ветеранами рыбохозяйственного комплекса стоят большие, масштабные задачи. Он подчеркнул, что необходимо на основе передовых разработок и управленческих решений обеспечить системную модернизацию береговой и производственной инфраструктуры, обновление рыбопромыслового флота. "И конечно, важно бережно, рачительно относиться к уникальным биоресурсам, которыми обладает наша страна, уделять приоритетное внимание созданию современных рабочих мест, подготовке квалифицированных кадров, социальному развитию городов и посёлков рыбодобывающих регионов. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250704/den-rybaka-2027115139.html
https://ria.ru/20250713/rybaki-2028847052.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил россиян с Днем рыбака

Путин назвал рыбохозяйственный комплекс одной из ключевых отраслей экономики РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России и любителей рыбной ловли отметил, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики.
Путин в воскресенье поздравил работников рыбохозяйственного комплекса РФ и всех любителей рыбной ловли с профессиональным праздником - Днём рыбака. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В 2025 году День рыбака выпадает на 13 июля - второе воскресенье месяца.
Рыбак - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
День рыбака в 2025 году: когда и как отмечают в России
4 июля, 10:36
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником – Днём рыбака. Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики. От результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны, решение насущных социальных проблем, качество жизни людей. Вы по праву гордитесь традициями добросовестного труда и товарищеской взаимовыручки, заложенными предшественниками, стремитесь внести свой вклад в развитие отрасли", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что перед работниками и ветеранами рыбохозяйственного комплекса стоят большие, масштабные задачи. Он подчеркнул, что необходимо на основе передовых разработок и управленческих решений обеспечить системную модернизацию береговой и производственной инфраструктуры, обновление рыбопромыслового флота.
"И конечно, важно бережно, рачительно относиться к уникальным биоресурсам, которыми обладает наша страна, уделять приоритетное внимание созданию современных рабочих мест, подготовке квалифицированных кадров, социальному развитию городов и посёлков рыбодобывающих регионов. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - добавил глава государства.
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Мишустин поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с праздником
10:12
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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