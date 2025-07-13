https://ria.ru/20250713/rozysk-2028830338.html
База МВД подтвердила объявление в розыск сына режиссера "Слуги народа"
База МВД подтвердила объявление в розыск сына режиссера "Слуги народа" - РИА Новости, 13.07.2025
База МВД подтвердила объявление в розыск сына режиссера "Слуги народа"
База МВД России подтверждает объявление в розыск одного из лидеров запрещенного в России "РДК"* Василия Кирющенко**, сына режиссера сериалов "Моя прекрасная... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T04:31:00+03:00
2025-07-13T04:31:00+03:00
2025-07-13T11:29:00+03:00
россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. База МВД России подтверждает объявление в розыск одного из лидеров запрещенного в России "РДК"* Василия Кирющенко**, сына режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке розыска. По какой именно уголовной статье разыскивается Кирющенко**, не уточняется. Ранее РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Кирющенко** объявлен в национальный розыск. Другой источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Кирющенко** — один из лидеров "Русского добровольческого корпуса"*. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК России) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК России). В июне текущего года Василий Кирющенко** был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов России. "Русский добровольческий корпус"* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против России, в том числе с оружием в руках.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250530/terakt-2020047748.html
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россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Украина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
База МВД подтвердила объявление в розыск сына режиссера "Слуги народа"
База МВД подтвердила объявление в розыск одного из лидеров РДК Кирющенко
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. База МВД России подтверждает объявление в розыск одного из лидеров запрещенного в России "РДК"* Василия Кирющенко**, сына режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке розыска.
По какой именно уголовной статье разыскивается Кирющенко**, не уточняется.
Ранее РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Кирющенко** объявлен в национальный розыск.
Другой источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Кирющенко** — один из лидеров "Русского добровольческого корпуса"*. В отношении него в России
расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК России) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК России).
В июне текущего года Василий Кирющенко** был внесен Росфинмониторингом
в перечень террористов и экстремистов России.
"Русский добровольческий корпус"* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину
для того, чтобы действовать против России, в том числе с оружием в руках.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.