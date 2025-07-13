https://ria.ru/20250713/rozysk-2028830338.html

База МВД подтвердила объявление в розыск сына режиссера "Слуги народа"

База МВД подтвердила объявление в розыск сына режиссера "Слуги народа" - РИА Новости, 13.07.2025

База МВД подтвердила объявление в розыск сына режиссера "Слуги народа"

База МВД России подтверждает объявление в розыск одного из лидеров запрещенного в России "РДК"* Василия Кирющенко**, сына режиссера сериалов "Моя прекрасная... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T04:31:00+03:00

2025-07-13T04:31:00+03:00

2025-07-13T11:29:00+03:00

россия

украина

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. База МВД России подтверждает объявление в розыск одного из лидеров запрещенного в России "РДК"* Василия Кирющенко**, сына режиссера сериалов "Моя прекрасная няня" и "Слуга народа" Алексея Кирющенко, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке розыска. По какой именно уголовной статье разыскивается Кирющенко**, не уточняется. Ранее РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Кирющенко** объявлен в национальный розыск. Другой источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Кирющенко** — один из лидеров "Русского добровольческого корпуса"*. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК России) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК России). В июне текущего года Василий Кирющенко** был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов России. "Русский добровольческий корпус"* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против России, в том числе с оружием в руках.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250530/terakt-2020047748.html

https://ria.ru/20250408/peterburg-2009947673.html

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россия, украина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)