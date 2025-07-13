https://ria.ru/20250713/rossiya-2028851285.html

Путин рассказал, чего хотел Запад после распада СССР

Путин рассказал, чего хотел Запад после распада СССР - РИА Новости, 13.07.2025

Путин рассказал, чего хотел Запад после распада СССР

После распада СССР Запад желал достичь геополитических преимуществ над Россией, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T11:38:00+03:00

2025-07-13T11:38:00+03:00

2025-07-13T12:17:00+03:00

ссср

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После распада СССР Запад желал достичь геополитических преимуществ над Россией, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" сообщил, что после распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ."Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250615/todd-2022287872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ссср, россия, в мире, владимир путин