https://ria.ru/20250713/rossiya-2028851285.html
Путин рассказал, чего хотел Запад после распада СССР
Путин рассказал, чего хотел Запад после распада СССР - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал, чего хотел Запад после распада СССР
После распада СССР Запад желал достичь геополитических преимуществ над Россией, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:38:00+03:00
2025-07-13T11:38:00+03:00
2025-07-13T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После распада СССР Запад желал достичь геополитических преимуществ над Россией, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" сообщил, что после распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ."Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, россия, в мире, владимир путин
СССР, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин рассказал, чего хотел Запад после распада СССР
Путин: после распада СССР Запад желал достичь геополитических преимуществ над РФ