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Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России - РИА Новости, 13.07.2025
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11:32 13.07.2025 (обновлено: 12:01 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/rossiya-2028850971.html
Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России
Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России
После распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ, сказал президент РФ Владимир Путин."Но когда уже Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ осталось", - сказал Путин в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.
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россия, ссср, в мире
Россия, СССР, В мире
Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России

Путин назвал отношение Запада к интересам РФ после распада СССР наплевательским

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Но когда уже Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ осталось", - сказал Путин в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.
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