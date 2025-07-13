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Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России
Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России - РИА Новости, 13.07.2025
Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России
После распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T11:32:00+03:00
2025-07-13T11:32:00+03:00
2025-07-13T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ, сказал президент РФ Владимир Путин."Но когда уже Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ осталось", - сказал Путин в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, в мире
Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России
Путин назвал отношение Запада к интересам РФ после распада СССР наплевательским