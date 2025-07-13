https://ria.ru/20250713/rossiya-2028850971.html

Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России

Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России - РИА Новости, 13.07.2025

Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к интересам России

После распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T11:32:00+03:00

2025-07-13T11:32:00+03:00

2025-07-13T12:01:00+03:00

россия

ссср

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. После распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ, сказал президент РФ Владимир Путин."Но когда уже Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам РФ осталось", - сказал Путин в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.

https://ria.ru/20250615/todd-2022287872.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, в мире