Посол России обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море
Посол Корчунов: НАТО ограничивает свободу судоходства в Балтийском регионе
© AP Photo / Gero BreloerНорвежские военные в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Норвежские военные в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. НАТО стремится ограничить судоходство в Балтийском море, рассказал РИА Новости посол в Норвегии Николай Корчунов.
"Отмечаем целенаправленную линию стран — членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса "Балтийский часовой", которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС, в результате чего значительно осложнилась военно-политическая обстановка в регионе и усилились риски возможной эскалации и конфликтности", — заявил он.
Посол подчеркнул, что нормы международного морского права должны соблюдаться всеми странами региона.
"Очевидно, что в нынешних условиях силы и средства Балтийского флота и иных силовых структур Российской Федерации в регионе Балтийского моря являются важным фактором обеспечения свободы судоходства как в интересах Российской Федерации, так и третьих стран", — добавил Корчунов.
Он провел параллели с действиями соседних с Россией государств в прошлом — Польши, Германии, Швеции — в XVII-XIХ веках.
"Они тогда тоже пытались всеми силами помешать проходу по Балтике судов с российскими товарами на приоритетные для нас рынки Британии, Голландии и Франции. Шведы не чурались даже пиратских захватов. В конечном итоге эти усилия, как известно, увенчались провалом. Вызывает сожаление, что на Балтике, которая десятилетиями была площадкой для мирного многостороннего сотрудничества, вновь насаждается дух недобросовестного соперничества и конфронтации", — заключил дипломат.
Ситуация в Балтийском море
- С 1 июля Германия усилила контроль над идущими в восточном направлении судами в Балтийском море, начав опрашивать их о наличии страхования на случай разлива нефти.
- В немецком МИД эти меры обосновали противодействием так называемому "теневому флоту", якобы связанному с Россией, а также повышением безопасности движения морских судов и защитой окружающей среды. На такой же шаг, как заявили в Берлине, планирует пойти и Швеция.
- В июне президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
- В мае постпред при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом" грубейшим посягательством на свободу судоходства.