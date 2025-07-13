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Посол России обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море - РИА Новости, 13.07.2025
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06:38 13.07.2025 (обновлено: 09:09 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/rossija-2028832744.html
Посол России обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море
Посол России обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море - РИА Новости, 13.07.2025
Посол России обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море
НАТО стремится ограничить судоходство в Балтийском море, рассказал РИА Новости посол в Норвегии Николай Корчунов. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T06:38:00+03:00
2025-07-13T09:09:00+03:00
россия
осло
балтийское море
николай корчунов
нато
евросоюз
оон
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. НАТО стремится ограничить судоходство в Балтийском море, рассказал РИА Новости посол в Норвегии Николай Корчунов."Отмечаем целенаправленную линию стран — членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса "Балтийский часовой", которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС, в результате чего значительно осложнилась военно-политическая обстановка в регионе и усилились риски возможной эскалации и конфликтности", — заявил он. Посол подчеркнул, что нормы международного морского права должны соблюдаться всеми странами региона."Очевидно, что в нынешних условиях силы и средства Балтийского флота и иных силовых структур Российской Федерации в регионе Балтийского моря являются важным фактором обеспечения свободы судоходства как в интересах Российской Федерации, так и третьих стран", — добавил Корчунов. Он провел параллели с действиями соседних с Россией государств в прошлом — Польши, Германии, Швеции — в XVII-XIХ веках."Они тогда тоже пытались всеми силами помешать проходу по Балтике судов с российскими товарами на приоритетные для нас рынки Британии, Голландии и Франции. Шведы не чурались даже пиратских захватов. В конечном итоге эти усилия, как известно, увенчались провалом. Вызывает сожаление, что на Балтике, которая десятилетиями была площадкой для мирного многостороннего сотрудничества, вновь насаждается дух недобросовестного соперничества и конфронтации", — заключил дипломат. Ситуация в Балтийском море
https://ria.ru/20250630/rossija-2026199466.html
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россия, осло, балтийское море, николай корчунов, нато, евросоюз, оон, владимир путин, василий небензя, германия
Россия, Осло, Балтийское море, Николай Корчунов, НАТО, Евросоюз, ООН, Владимир Путин, Василий Небензя, Германия
Посол России обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море

Посол Корчунов: НАТО ограничивает свободу судоходства в Балтийском регионе

© AP Photo / Gero BreloerНорвежские военные в Балтийском море
Норвежские военные в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Норвежские военные в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. НАТО стремится ограничить судоходство в Балтийском море, рассказал РИА Новости посол в Норвегии Николай Корчунов.
"Отмечаем целенаправленную линию стран — членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса "Балтийский часовой", которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС, в результате чего значительно осложнилась военно-политическая обстановка в регионе и усилились риски возможной эскалации и конфликтности", — заявил он.
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Посол подчеркнул, что нормы международного морского права должны соблюдаться всеми странами региона.
"Очевидно, что в нынешних условиях силы и средства Балтийского флота и иных силовых структур Российской Федерации в регионе Балтийского моря являются важным фактором обеспечения свободы судоходства как в интересах Российской Федерации, так и третьих стран", — добавил Корчунов.
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Он провел параллели с действиями соседних с Россией государств в прошлом — Польши, Германии, Швеции — в XVII-XIХ веках.
"Они тогда тоже пытались всеми силами помешать проходу по Балтике судов с российскими товарами на приоритетные для нас рынки Британии, Голландии и Франции. Шведы не чурались даже пиратских захватов. В конечном итоге эти усилия, как известно, увенчались провалом. Вызывает сожаление, что на Балтике, которая десятилетиями была площадкой для мирного многостороннего сотрудничества, вновь насаждается дух недобросовестного соперничества и конфронтации", — заключил дипломат.
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Ситуация в Балтийском море

  • С 1 июля Германия усилила контроль над идущими в восточном направлении судами в Балтийском море, начав опрашивать их о наличии страхования на случай разлива нефти.
  • В немецком МИД эти меры обосновали противодействием так называемому "теневому флоту", якобы связанному с Россией, а также повышением безопасности движения морских судов и защитой окружающей среды. На такой же шаг, как заявили в Берлине, планирует пойти и Швеция.
  • В июне президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
  • В мае постпред при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом" грубейшим посягательством на свободу судоходства.
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7 февраля, 05:53
 
РоссияОслоБалтийское мореНиколай КорчуновНАТОЕвросоюзООНВладимир ПутинВасилий НебензяГермания
 
 
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