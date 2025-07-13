https://ria.ru/20250713/rossija-2028832744.html

Посол России обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море

Посол России обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море - РИА Новости, 13.07.2025

Посол России обвинил НАТО в ограничении судоходства в Балтийском море

НАТО стремится ограничить судоходство в Балтийском море, рассказал РИА Новости посол в Норвегии Николай Корчунов. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T06:38:00+03:00

2025-07-13T06:38:00+03:00

2025-07-13T09:09:00+03:00

россия

осло

балтийское море

николай корчунов

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. НАТО стремится ограничить судоходство в Балтийском море, рассказал РИА Новости посол в Норвегии Николай Корчунов."Отмечаем целенаправленную линию стран — членов НАТО на ограничение свободы судоходства в регионе, запуск в этих целях под предлогом, в том числе, угроз подводной инфраструктуре, миссии альянса "Балтийский часовой", которая сопровождается усилением действующей в открытом море группировки ВМС, в результате чего значительно осложнилась военно-политическая обстановка в регионе и усилились риски возможной эскалации и конфликтности", — заявил он. Посол подчеркнул, что нормы международного морского права должны соблюдаться всеми странами региона."Очевидно, что в нынешних условиях силы и средства Балтийского флота и иных силовых структур Российской Федерации в регионе Балтийского моря являются важным фактором обеспечения свободы судоходства как в интересах Российской Федерации, так и третьих стран", — добавил Корчунов. Он провел параллели с действиями соседних с Россией государств в прошлом — Польши, Германии, Швеции — в XVII-XIХ веках."Они тогда тоже пытались всеми силами помешать проходу по Балтике судов с российскими товарами на приоритетные для нас рынки Британии, Голландии и Франции. Шведы не чурались даже пиратских захватов. В конечном итоге эти усилия, как известно, увенчались провалом. Вызывает сожаление, что на Балтике, которая десятилетиями была площадкой для мирного многостороннего сотрудничества, вновь насаждается дух недобросовестного соперничества и конфронтации", — заключил дипломат. Ситуация в Балтийском море

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https://ria.ru/20250712/baltika-2028721805.html

https://ria.ru/20250709/nato-2028235358.html

https://ria.ru/20250207/baltika-1997872188.html

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россия, осло, балтийское море, николай корчунов, нато, евросоюз, оон, владимир путин, василий небензя, германия