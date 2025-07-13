https://ria.ru/20250713/rassledovanie-2028825164.html

Трамп заявил о расследовании из-за якобы украденных Байденом выборов

Трамп заявил о расследовании из-за якобы украденных Байденом выборов - РИА Новости, 13.07.2025

Трамп заявил о расследовании из-за якобы украденных Байденом выборов

Генпрокурор США Пэм Бонди изучает, не было ли мошенничества на выборах 2020 года, заявил в своей соцсети Truth Social президент Дональд Трамп, который так и не... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T00:54:00+03:00

2025-07-13T00:54:00+03:00

2025-07-13T07:46:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди изучает, не было ли мошенничества на выборах 2020 года, заявил в своей соцсети Truth Social президент Дональд Трамп, который так и не признал их результат. "Выборы 2020 года были мошенническими и украденными, они пытались сделать то же самое в 2024 году. Это она (Бонди. — Прим. Ред.) изучает в качестве генпрокурора", — написал Трамп.Хозяин Белого дома также выразил недовольство нападками на Бонди из-за дела Эпштейна. Он задался вопросом, что происходит с его "мальчиками и в некоторых случаях девочками". "Они преследуют генпрокурора Пэм Бонди, которая делает фантастическую работу!" — заявил Трамп.Трамп в 2020 году не признал итогов выборов и победу Джо Байдена. Толпа его сторонников в январе 2021 ворвалась в Капитолий, чтобы не дать утвердить их результат. Против республиканца возбудили дело о подстрекательстве к мятежу, ему грозил реальный срок. После победы Трампа на выборах в 2024 году дела были прекращены.Скандал вокруг дела ЭпштейнаВ пятницу издание Daily Wire со ссылкой на источник в минюсте США сообщило, что директор ФБР Кэш Патель хочет отставки главы минюста и генпрокурора страны Пэм Бонди на фоне их разногласий по делу Эпштейна, Патель также не исключает уход со своего поста вслед за своим заместителем Дэном Бонджино.Ранее издание Semafor со ссылкой на источники сообщило, что Бонджино может подать в отставку из-за разногласий с Бонди и своего недовольства тем, что минюст объявил дело фактически закрытым и не обнародовал документы, касающиеся расследования.ФБР и министерство юстиции США ранее выпустили совместное заявление, в котором утверждается, что американский финансист Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News Бонди в ответ на вопрос о списке выступила с утверждением, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В этот вторник генпрокурор заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.В 2019 году Эпштейну предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250708/pushkov-2028034510.html

https://ria.ru/20250707/mask-2027623550.html

https://ria.ru/20250701/tramp-2026629446.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден