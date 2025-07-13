https://ria.ru/20250713/putin-2028867245.html
Появились подробности о планах Путина на следующую неделю
Появились подробности о планах Путина на следующую неделю - РИА Новости, 13.07.2025
Появились подробности о планах Путина на следующую неделю
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе может совершить региональную поездку, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T14:21:00+03:00
2025-07-13T14:21:00+03:00
2025-07-13T14:21:00+03:00
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе может совершить региональную поездку, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". "Знаем, что должна быть региональная поездка. И, конечно, снова будет много мероприятий в Кремле", - сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя планы главы государства на предстоящую неделю.
https://ria.ru/20250713/putin-2028864050.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Появились подробности о планах Путина на следующую неделю
Путин на предстоящей неделе может совершить региональную поездку