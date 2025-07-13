https://ria.ru/20250713/putin-2028867245.html

Появились подробности о планах Путина на следующую неделю

Появились подробности о планах Путина на следующую неделю - РИА Новости, 13.07.2025

Появились подробности о планах Путина на следующую неделю

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе может совершить региональную поездку, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T14:21:00+03:00

2025-07-13T14:21:00+03:00

2025-07-13T14:21:00+03:00

политика

россия

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе может совершить региональную поездку, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". "Знаем, что должна быть региональная поездка. И, конечно, снова будет много мероприятий в Кремле", - сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя планы главы государства на предстоящую неделю.

https://ria.ru/20250713/putin-2028864050.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин