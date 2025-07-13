В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей
В Московском зоопарке у лебедей и японских журавлей появились на свет 7 птенцов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей. Птенцы вместе с родителями содержатся в отдельном вольере, где о них заботятся зоологи", — говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыПтенец японского журавля в Московском зоопарке
Птенец японского журавля в Московском зоопарке
Отмечается, что птенец японского журавля родился в конце мая, сейчас он вместе с родителями живет в вольере "Японский дворик" рядом с переходом на новую территорию зоопарка.
"Особи этого вида моногамны и образуют постоянные пары. Оба родителя по очереди насиживают яйцо в течение месяца и вместе заботятся о потомстве", — добавляется в сообщении.
Птенцы лебедей вылупились в начале июня.
"Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, вторая пара черных лебедей — на Гиббоньем пруду новой территории", — говорится в сообщении.