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В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей - РИА Новости, 13.07.2025
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09:30 13.07.2025 (обновлено: 15:05 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/ptentsy-2028843569.html
В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей
В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей - РИА Новости, 13.07.2025
В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей
Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:30:00+03:00
2025-07-13T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей. Птенцы вместе с родителями содержатся в отдельном вольере, где о них заботятся зоологи", — говорится в сообщении. Отмечается, что птенец японского журавля родился в конце мая, сейчас он вместе с родителями живет в вольере "Японский дворик" рядом с переходом на новую территорию зоопарка."Особи этого вида моногамны и образуют постоянные пары. Оба родителя по очереди насиживают яйцо в течение месяца и вместе заботятся о потомстве", — добавляется в сообщении. Птенцы лебедей вылупились в начале июня. "Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, вторая пара черных лебедей — на Гиббоньем пруду новой территории", — говорится в сообщении.
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Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей

В Московском зоопарке у лебедей и японских журавлей появились на свет 7 птенцов

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыПтенцы лебедей в Московском зоопарке
Птенцы лебедей в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Птенцы лебедей в Московском зоопарке
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей. Птенцы вместе с родителями содержатся в отдельном вольере, где о них заботятся зоологи", — говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыПтенец японского журавля в Московском зоопарке
Птенец японского журавля в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Птенец японского журавля в Московском зоопарке
Отмечается, что птенец японского журавля родился в конце мая, сейчас он вместе с родителями живет в вольере "Японский дворик" рядом с переходом на новую территорию зоопарка.
"Особи этого вида моногамны и образуют постоянные пары. Оба родителя по очереди насиживают яйцо в течение месяца и вместе заботятся о потомстве", — добавляется в сообщении.
Птенцы лебедей вылупились в начале июня.
"Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, вторая пара черных лебедей — на Гиббоньем пруду новой территории", — говорится в сообщении.
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