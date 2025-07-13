https://ria.ru/20250713/ptentsy-2028843569.html

В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей

В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей - РИА Новости, 13.07.2025

В Московском зоопарке появились на свет птенцы лебедей и японских журавлей

Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:30:00+03:00

2025-07-13T09:30:00+03:00

2025-07-13T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Птенцы лебедей и японских журавлей появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке родились семь птенцов: по два птенца у двух пар черных лебедей, два птенца у пары лебедей-шипунов и один — у пары краснокнижных японских журавлей. Птенцы вместе с родителями содержатся в отдельном вольере, где о них заботятся зоологи", — говорится в сообщении. Отмечается, что птенец японского журавля родился в конце мая, сейчас он вместе с родителями живет в вольере "Японский дворик" рядом с переходом на новую территорию зоопарка."Особи этого вида моногамны и образуют постоянные пары. Оба родителя по очереди насиживают яйцо в течение месяца и вместе заботятся о потомстве", — добавляется в сообщении. Птенцы лебедей вылупились в начале июня. "Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, вторая пара черных лебедей — на Гиббоньем пруду новой территории", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250702/ptenets-2026703046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский зоопарк, москва, общество