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В Ленинградской области организовали проверку после инцидента с самолетом - РИА Новости, 13.07.2025
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20:45 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/prokuratura-2028901977.html
В Ленинградской области организовали проверку после инцидента с самолетом
В Ленинградской области организовали проверку после инцидента с самолетом - РИА Новости, 13.07.2025
В Ленинградской области организовали проверку после инцидента с самолетом
Прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ о маневрах легкомоторного самолёта над пляжем в Ленинградской области, где было много отдыхающих, сообщила... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:45:00+03:00
2025-07-13T20:45:00+03:00
происшествия
ленинградская область
ладожское озеро
россия
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ о маневрах легкомоторного самолёта над пляжем в Ленинградской области, где было много отдыхающих, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Как сообщил телеканал "78", пилот легкомоторного самолёта пролетел прямо над пляжем два раза. По словам отдыхающих, самолёт летел не выше, чем воздушные змеи. Очевидцы сошлись во мнении, что это не совсем безопасно. "По предварительным данным, в районе посёлка Коккорево в Ленинградской области легкомоторный самолет дважды пролетел над пляжем на берегу Ладожского озера, где находилось большое количество отдыхающих", - говорится в сообщении. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. О начале проверки инцидента сообщила и Росавиация, отметив, что на опубликованных СМИ видео "видно, что полет осуществлялся на малой высоте, непосредственно над отдыхающими, с риском для их безопасности". "В действиях экипажа ТР-301 просматривается нарушение федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ" (утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2009 №128). Это неприемлемо", - заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250706/samolet-2027451442.html
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происшествия, ленинградская область, ладожское озеро, россия, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, Ладожское озеро, Россия, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленинградской области организовали проверку после инцидента с самолетом

Росавиация: самолет пролетел над пляжем в Ленобласти, где было много отдыхающих

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ о маневрах легкомоторного самолёта над пляжем в Ленинградской области, где было много отдыхающих, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Как сообщил телеканал "78", пилот легкомоторного самолёта пролетел прямо над пляжем два раза. По словам отдыхающих, самолёт летел не выше, чем воздушные змеи. Очевидцы сошлись во мнении, что это не совсем безопасно.
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"По предварительным данным, в районе посёлка Коккорево в Ленинградской области легкомоторный самолет дважды пролетел над пляжем на берегу Ладожского озера, где находилось большое количество отдыхающих", - говорится в сообщении.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.
О начале проверки инцидента сообщила и Росавиация, отметив, что на опубликованных СМИ видео "видно, что полет осуществлялся на малой высоте, непосредственно над отдыхающими, с риском для их безопасности".
"В действиях экипажа ТР-301 просматривается нарушение федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ" (утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2009 №128). Это неприемлемо", - заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
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ПроисшествияЛенинградская областьЛадожское озероРоссияАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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