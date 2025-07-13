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В Старобельске в ЛНР загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 13.07.2025
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22:40 13.07.2025
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В Старобельске в ЛНР загорелась кровля жилого дома
В Старобельске в ЛНР загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 13.07.2025
В Старобельске в ЛНР загорелась кровля жилого дома
Кровля многоквартирного жилого дома горит на площади 450 квадратных метров в Старобельске в ЛНР, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:40:00+03:00
2025-07-13T22:40:00+03:00
происшествия
старобельск
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома горит на площади 450 квадратных метров в Старобельске в ЛНР, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Старобельске горит кровля многоквартирного жилого дома на 450 "квадратах". Предварительно, пострадавших нет. Специалисты МЧС России не допустили перехода огня на соседний дом", - говорится в сообщении.
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старобельск
россия
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происшествия, старобельск, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Старобельск, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Старобельске в ЛНР загорелась кровля жилого дома

МЧС: в Старобельске в ЛНР горит кровля многоквартирного дома, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома горит на площади 450 квадратных метров в Старобельске в ЛНР, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Старобельске горит кровля многоквартирного жилого дома на 450 "квадратах". Предварительно, пострадавших нет. Специалисты МЧС России не допустили перехода огня на соседний дом", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСтаробельскРоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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