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В Старобельске в ЛНР загорелась кровля жилого дома
В Старобельске в ЛНР загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 13.07.2025
В Старобельске в ЛНР загорелась кровля жилого дома
Кровля многоквартирного жилого дома горит на площади 450 квадратных метров в Старобельске в ЛНР, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:40:00+03:00
2025-07-13T22:40:00+03:00
2025-07-13T22:40:00+03:00
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старобельск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома горит на площади 450 квадратных метров в Старобельске в ЛНР, предварительно, пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Старобельске горит кровля многоквартирного жилого дома на 450 "квадратах". Предварительно, пострадавших нет. Специалисты МЧС России не допустили перехода огня на соседний дом", - говорится в сообщении.
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происшествия, старобельск, россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Старобельск, Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Старобельске в ЛНР загорелась кровля жилого дома
МЧС: в Старобельске в ЛНР горит кровля многоквартирного дома, пострадавших нет