Рейтинг@Mail.ru
В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/pozhar-2028845371.html
В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие
В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие - РИА Новости, 13.07.2025
В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие
Пожар произошёл в многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре, три человека, включая трёхмесячного ребенка, погибли, пожарные четыре часа боролись с огнём,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:50:00+03:00
2025-07-13T09:50:00+03:00
в мире
анкара
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_21f80a9dcf127d5f8b6f955ff5ed181c.jpg
АНКАРА, 13 июл - РИА Новости. Пожар произошёл в многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре, три человека, включая трёхмесячного ребенка, погибли, пожарные четыре часа боролись с огнём, передал телеканал TRT Haber. "В 26-этажном здании в районе Чанкая в Анкаре произошёл пожар. По предварительным данным, в огне погибли три человека, в том числе 3,5-месячный ребенок. Пожар был взят под контроль после того, как команды работали около четырёх часов", - передал телеканал. По информации, полученной от пожарной бригады, 39 человек, в том числе семь пожарных, пострадали в результате отравления дымом.
https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html
анкара
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754846789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3213c37ff817b876beb5d0973eb3c37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара, турция
В мире, Анкара, Турция
В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие

TRT Haber: три человека погибли при пожаре в 26-этажном доме в Анкаре

© Depositphotos.com / everyonenskАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Depositphotos.com / everyonensk
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 13 июл - РИА Новости. Пожар произошёл в многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре, три человека, включая трёхмесячного ребенка, погибли, пожарные четыре часа боролись с огнём, передал телеканал TRT Haber.
"В 26-этажном здании в районе Чанкая в Анкаре произошёл пожар. По предварительным данным, в огне погибли три человека, в том числе 3,5-месячный ребенок. Пожар был взят под контроль после того, как команды работали около четырёх часов", - передал телеканал.
По информации, полученной от пожарной бригады, 39 человек, в том числе семь пожарных, пострадали в результате отравления дымом.
Лесной пожар в турецкой провинции Маниса - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Турции мужчина устроил лесной пожар из-за клеща
1 июля, 22:39
 
В миреАнкараТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала