https://ria.ru/20250713/pozhar-2028845371.html

В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие

В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие - РИА Новости, 13.07.2025

В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие

Пожар произошёл в многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре, три человека, включая трёхмесячного ребенка, погибли, пожарные четыре часа боролись с огнём,... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:50:00+03:00

2025-07-13T09:50:00+03:00

2025-07-13T09:50:00+03:00

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АНКАРА, 13 июл - РИА Новости. Пожар произошёл в многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре, три человека, включая трёхмесячного ребенка, погибли, пожарные четыре часа боролись с огнём, передал телеканал TRT Haber. "В 26-этажном здании в районе Чанкая в Анкаре произошёл пожар. По предварительным данным, в огне погибли три человека, в том числе 3,5-месячный ребенок. Пожар был взят под контроль после того, как команды работали около четырёх часов", - передал телеканал. По информации, полученной от пожарной бригады, 39 человек, в том числе семь пожарных, пострадали в результате отравления дымом.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, анкара, турция