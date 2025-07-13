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В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие
В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие - РИА Новости, 13.07.2025
В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие
Пожар произошёл в многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре, три человека, включая трёхмесячного ребенка, погибли, пожарные четыре часа боролись с огнём,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:50:00+03:00
2025-07-13T09:50:00+03:00
2025-07-13T09:50:00+03:00
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АНКАРА, 13 июл - РИА Новости. Пожар произошёл в многоэтажном доме в турецкой столице Анкаре, три человека, включая трёхмесячного ребенка, погибли, пожарные четыре часа боролись с огнём, передал телеканал TRT Haber. "В 26-этажном здании в районе Чанкая в Анкаре произошёл пожар. По предварительным данным, в огне погибли три человека, в том числе 3,5-месячный ребенок. Пожар был взят под контроль после того, как команды работали около четырёх часов", - передал телеканал. По информации, полученной от пожарной бригады, 39 человек, в том числе семь пожарных, пострадали в результате отравления дымом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара, турция
В столице Турции загорелся 26-этажный дом, есть погибшие
TRT Haber: три человека погибли при пожаре в 26-этажном доме в Анкаре