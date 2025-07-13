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Хинштейн рассказал о ликвидации последствий ураганов в Курской области - РИА Новости, 13.07.2025
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16:16 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/posledstvija-2028875339.html
Хинштейн рассказал о ликвидации последствий ураганов в Курской области
Хинштейн рассказал о ликвидации последствий ураганов в Курской области - РИА Новости, 13.07.2025
Хинштейн рассказал о ликвидации последствий ураганов в Курской области
Последствия ураганов, оставивших без света 9 тысяч человек, ликвидируют в Курской области, сложнее всего ситуация в Льговском районе, где часть домов остается... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:16:00+03:00
2025-07-13T16:16:00+03:00
происшествия
льговский район
курская область
льгов
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Последствия ураганов, оставивших без света 9 тысяч человек, ликвидируют в Курской области, сложнее всего ситуация в Льговском районе, где часть домов остается без света вторые сутки, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Из-за ураганов, которые прошли по региону за последние двое суток, без электроэнергии остались больше 9 тысяч человек. Провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района. Без света уже вторые сутки остаются порядка 2 тысяч человек, до сих пор не запущен один водозабор. Ещё вчера был развернут оперативный штаб, в большинстве домов электричество возобновлено, но очевидно, что необходимо ускорять темпы работы", - написал он в своем Telegram-канале. Хинштейн отметил, что проблемы со скоростью устранения аварий также есть в Хомутовском, Курчатовском и Железногорском районах. В общей сложности без света остаются домовладения в порядка 50 населённых пунктах. От урагана пострадал и Рыльский район. Основные повреждения устранены. Врио губернатора подчеркнул, что ситуация взята на контроль прокурором области. В решение проблем активно вовлечено региональное ГУ МЧС.
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льговский район
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происшествия, льговский район, курская область, льгов, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Льговский район, Курская область, Льгов, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хинштейн рассказал о ликвидации последствий ураганов в Курской области

Врио губернатора Хинштейн: последствия ураганов устраняют в Курской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Последствия ураганов, оставивших без света 9 тысяч человек, ликвидируют в Курской области, сложнее всего ситуация в Льговском районе, где часть домов остается без света вторые сутки, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Из-за ураганов, которые прошли по региону за последние двое суток, без электроэнергии остались больше 9 тысяч человек. Провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района. Без света уже вторые сутки остаются порядка 2 тысяч человек, до сих пор не запущен один водозабор. Ещё вчера был развернут оперативный штаб, в большинстве домов электричество возобновлено, но очевидно, что необходимо ускорять темпы работы", - написал он в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что проблемы со скоростью устранения аварий также есть в Хомутовском, Курчатовском и Железногорском районах. В общей сложности без света остаются домовладения в порядка 50 населённых пунктах. От урагана пострадал и Рыльский район. Основные повреждения устранены.
Врио губернатора подчеркнул, что ситуация взята на контроль прокурором области. В решение проблем активно вовлечено региональное ГУ МЧС.
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ПроисшествияЛьговский районКурская областьЛьговАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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