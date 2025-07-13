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Москвичам рассказали, сколько осадков выпадет до конца июля - РИА Новости, 13.07.2025
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21:37 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/pogoda-2028905599.html
Москвичам рассказали, сколько осадков выпадет до конца июля
Москвичам рассказали, сколько осадков выпадет до конца июля - РИА Новости, 13.07.2025
Москвичам рассказали, сколько осадков выпадет до конца июля
Тропические ливни придут в Москву, до конца июля прольется в объёме "больше 100 литровой садовой бочки" дождевой воды на квадратный метр площади, сообщил РИА... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T21:37:00+03:00
2025-07-13T21:37:00+03:00
москва
евгений тишковец
общество
погода
россия
гроза
ливневые дожди и грозы в москве
центр "фобос"
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тропические ливни придут в Москву, до конца июля прольется в объёме "больше 100 литровой садовой бочки" дождевой воды на квадратный метр площади, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, июль удивит жителей Центральной России обильными тропическим ливнями. "Только на Москву до конца месяца прольется больше садовой, 100 литровой, бочки дождевой воды на (квадратный - ред.) метр площади. Земля будет перенасыщена дождями в 1,5 раза больше положенного", - рассказал Тишковец.
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москва, евгений тишковец, общество, погода, россия, гроза, ливневые дожди и грозы в москве, центр "фобос"
Москва, Евгений Тишковец, Общество, Погода, Россия, Гроза, Ливневые дожди и грозы в Москве, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали, сколько осадков выпадет до конца июля

Тишковец: в Москве до августа выпадет более 100 литров дождя на квадратный метр

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Тропические ливни придут в Москву, до конца июля прольется в объёме "больше 100 литровой садовой бочки" дождевой воды на квадратный метр площади, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, июль удивит жителей Центральной России обильными тропическим ливнями.
"Только на Москву до конца месяца прольется больше садовой, 100 литровой, бочки дождевой воды на (квадратный - ред.) метр площади. Земля будет перенасыщена дождями в 1,5 раза больше положенного", - рассказал Тишковец.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
До 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве 14 и 15 июля
12 июля, 08:06
 
МоскваЕвгений ТишковецОбществоПогодаРоссияГрозаЛивневые дожди и грозы в МосквеЦентр "Фобос"
 
 
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