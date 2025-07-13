https://ria.ru/20250713/podrostok-2028862945.html

Подростка, пытавшегося убить девочек в Подмосковье, заключили под стражу

Подростка, пытавшегося убить девочек в Подмосковье, заключили под стражу - РИА Новости, 13.07.2025

Подростка, пытавшегося убить девочек в Подмосковье, заключили под стражу

Подростка, пытавшегося молотком убить двух девочек 13 и 16 лет в подмосковном округе Домодедово, заключили под стражу, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T13:35:00+03:00

2025-07-13T13:35:00+03:00

2025-07-13T15:27:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

домодедово (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Подростка, пытавшегося молотком убить двух девочек 13 и 16 лет в подмосковном округе Домодедово, заключили под стражу, сообщает прокуратура Московской области. Ранее пресс-служба подмосковного главка СК России сообщала, что подросток пытался убить молотком двух девочек в подмосковном округе Домодедово, он был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. "С учетом позиции Домодедовской городской прокуратуры суд заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в покушении на убийство двух девушек", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Задержанный признал вину в полном объеме и дал показания по обстоятельствам совершенного преступления. "Суд с учетом позиции представителя Домодедовской городской прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 сентября 2025 года", — добавили в прокуратуре. "Шестнадцатилетнему москвичу предъявлено обвинение в покушении на убийство двух девочек 13 и 16 лет. С участием фигуранта проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал и показал, как совершил нападение на потерпевших", — уточнила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

https://ria.ru/20250712/mvd-2028744898.html

https://ria.ru/20250707/sk-2027783878.html

московская область (подмосковье)

россия

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Допрос школьника, напавшего на девочек с молотком в Подмосковье 16-летний школьник напал с молотком на двух девочек в Подмосковье. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации. По данным следствия нападение произошло вечером 11 июля. Две девочки 13 и 16 лет катались на велосипеде по лесу недалеко от СНТ «Борисово» в Домодедово, когда на них напал неизвестный с молотком. Одной из девочек удалось убежать от нападавшего и сообщить об этом родителям. Вторую девочку удалось найти в лесу - она была без сознания. Вскоре полицейские смогли задержать и подозреваемого - им оказался 16-летний подросток. На допросе он признался в произошедшем. На него было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Пострадавшие школьницы были доставлены в больницу. Они в реанимации. 2025-07-13T13:35 true PT0M42S

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, домодедово (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)