https://ria.ru/20250713/peterburg-2028910072.html

В Петербурге столкнулись два теплохода

В Петербурге столкнулись два теплохода - РИА Новости, 13.07.2025

В Петербурге столкнулись два теплохода

Два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T22:56:00+03:00

2025-07-13T22:56:00+03:00

2025-07-13T22:56:00+03:00

происшествия

фонтанка (река)

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 13 июля 2025 года напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов "Меркурий 5" и "Кронверк", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

https://ria.ru/20250421/peterburg-2012619520.html

фонтанка (река)

санкт-петербург

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происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура