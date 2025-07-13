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В Петербурге столкнулись два теплохода - РИА Новости, 13.07.2025
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22:56 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/peterburg-2028910072.html
В Петербурге столкнулись два теплохода
В Петербурге столкнулись два теплохода - РИА Новости, 13.07.2025
В Петербурге столкнулись два теплохода
Два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:56:00+03:00
2025-07-13T22:56:00+03:00
происшествия
фонтанка (река)
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 13 июля 2025 года напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов "Меркурий 5" и "Кронверк", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
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фонтанка (река)
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происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Фонтанка (река), Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге столкнулись два теплохода

На реке Фонтанка в Петербурге столкнулись два маломерных судна, ведется проверка

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНабережная реки Фонтанки в Санкт-Петербурге
Набережная реки Фонтанки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Набережная реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Два маломерных судна столкнулись на реке Фонтанка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 13 июля 2025 года напротив дома 36 по Набережной реки Фонтанки произошло столкновение теплоходов "Меркурий 5" и "Кронверк", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
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ПроисшествияФонтанка (река)Санкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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