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Захарова раскрыла подробности переговоров Лаврова и Рубио - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/peregovory-2028884739.html
Захарова раскрыла подробности переговоров Лаврова и Рубио
Захарова раскрыла подробности переговоров Лаврова и Рубио - РИА Новости, 13.07.2025
Захарова раскрыла подробности переговоров Лаврова и Рубио
Вопросы, связанные с конфликтом на Украине, были первостепенными на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:31:00+03:00
2025-07-13T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
мария захарова
марко рубио
сергей лавров
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вопросы, связанные с конфликтом на Украине, были первостепенными на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"."Тема ситуации вокруг Украины была приоритетной", — сказала она.Захарова добавила, что другие вопросы тоже обсуждались и отметила, что встреча носила конструктивный характер.В четверг дипломаты провели переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран, в том числе восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормальной работы дипмиссий.До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
https://ria.ru/20250713/ukraina-2028876838.html
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мария захарова, марко рубио, сергей лавров, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Марко Рубио, Сергей Лавров, Украина, Россия, В мире
Захарова раскрыла подробности переговоров Лаврова и Рубио

Захарова назвала украинский вопрос приоритетным на встрече Лаврова и Рубио

© РИА Новости / Татьяна Кукушкина | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Татьяна Кукушкина
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вопросы, связанные с конфликтом на Украине, были первостепенными на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
"Тема ситуации вокруг Украины была приоритетной", — сказала она.
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Захарова добавила, что другие вопросы тоже обсуждались и отметила, что встреча носила конструктивный характер.
В четверг дипломаты провели переговоры на полях мероприятий по линии АСЕАН. Среди прочего они обсудили конфликт на Украине и перспективы сотрудничества двух стран, в том числе восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также нормальной работы дипмиссий.
До этого Лавров и Рубио несколько раз общались по телефону и впервые встретились лично на российско-американских переговорах в Эр-Рияде в феврале. Тогда стороны договорились начать работу по нормализации отношений между странами.
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Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваМарко РубиоСергей ЛавровУкраинаРоссияВ мире
 
 
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