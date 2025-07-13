https://ria.ru/20250713/pensiya-2028824808.html

Россиянам рассказали, повлияет ли переезд на размер пенсии

Россиянам рассказали, повлияет ли переезд на размер пенсии - РИА Новости, 13.07.2025

Россиянам рассказали, повлияет ли переезд на размер пенсии

При переезде в другой регион страховая часть пенсии не изменится, заявила адвокат Мария Ярмуш в беседе с RT. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T00:39:00+03:00

2025-07-13T00:39:00+03:00

2025-07-13T00:39:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. При переезде в другой регион страховая часть пенсии не изменится, заявила адвокат Мария Ярмуш в беседе с RT.По ее словам, эта часть выплаты одинаковая и зависит от выслуги лет, а не от субъекта федерации."Если пенсионер приехал, например, откуда-то из Сибири или Урала в Москву, где минимальный прожиточный уровень жизни выше, то этот новый пенсионер после регистрации по месту жительства в Москве может обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении ему выплаты. Это называется социальная выплата", — пояснила юрист.Ярмуш также отметила, что при переезде из одного региона в другой пенсионер должен сняться с учета по прежнему месту жительства в отделении Социального фонда России. При этом после прибытия в новый регион, пенсионер обязательно должен уведомить СФР о смене места жительства, предупредила эксперт.

https://ria.ru/20250711/zhku-2028518763.html

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общество, москва, урал, россия