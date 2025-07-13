Овчинский: Единый контактный центр помог более 200 застройщикам в 2025 году
Овчинский: Единый контактный центр Москвы помог более 200 застройщикам в 2025 г
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Экспертно-консультационное подразделение Единого контактного центра (ЕКЦ) Москвы с начала года оказало помощь более 200 застройщикам, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Задача экспертно-консультационного подразделения ЕКЦ – найти решение возникшей у заявителя проблемы и содействовать в доведении до конкретного результата. С начала года к экспертам Единого контактного центра обратились более 200 застройщиков", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что 140 из них были заинтересованы услугой по градостроительной проработке земельного участка. Всего же за поддержкой обратились до 60 человек, из которых почти 40 - за помощью в составлении инструкции по административным процедурам, заключил Овчинский.
Подразделение ЕКЦ работает с марта 2022 года и оказывает застройщикам помощь в решении вопросов, возникших в ходе реализации инвестиционно-строительных проектов.
"Задача экспертно-консультационного подразделения ЕКЦ – найти решение возникшей у заявителя проблемы и содействовать в доведении до конкретного результата. С начала года к экспертам Единого контактного центра обратились более 200 застройщиков", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что 140 из них были заинтересованы услугой по градостроительной проработке земельного участка. Всего же за поддержкой обратились до 60 человек, из которых почти 40 - за помощью в составлении инструкции по административным процедурам, заключил Овчинский.
Подразделение ЕКЦ работает с марта 2022 года и оказывает застройщикам помощь в решении вопросов, возникших в ходе реализации инвестиционно-строительных проектов.
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