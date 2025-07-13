https://ria.ru/20250713/ovchinskiy-2028894008.html

Овчинский: Единый контактный центр помог более 200 застройщикам в 2025 году

Овчинский: Единый контактный центр помог более 200 застройщикам в 2025 году - РИА Новости, 13.07.2025

Овчинский: Единый контактный центр помог более 200 застройщикам в 2025 году

Экспертно-консультационное подразделение Единого контактного центра (ЕКЦ) Москвы с начала года оказало помощь более 200 застройщикам, рассказал министр... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T19:11:00+03:00

2025-07-13T19:11:00+03:00

2025-07-13T19:11:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Экспертно-консультационное подразделение Единого контактного центра (ЕКЦ) Москвы с начала года оказало помощь более 200 застройщикам, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "Задача экспертно-консультационного подразделения ЕКЦ – найти решение возникшей у заявителя проблемы и содействовать в доведении до конкретного результата. С начала года к экспертам Единого контактного центра обратились более 200 застройщиков", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что 140 из них были заинтересованы услугой по градостроительной проработке земельного участка. Всего же за поддержкой обратились до 60 человек, из которых почти 40 - за помощью в составлении инструкции по административным процедурам, заключил Овчинский.Подразделение ЕКЦ работает с марта 2022 года и оказывает застройщикам помощь в решении вопросов, возникших в ходе реализации инвестиционно-строительных проектов.

https://ria.ru/20250708/moskva-2027795803.html

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