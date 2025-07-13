https://ria.ru/20250713/ovchinskiy-2028823384.html

Овчинский: в Восточном Измайлове подготовили площадку для дома по реновации

Овчинский: в Восточном Измайлове подготовили площадку для дома по реновации - РИА Новости, 13.07.2025

Овчинский: в Восточном Измайлове подготовили площадку для дома по реновации

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На востоке Москвы в районе Восточное Измайлово появится дом по программе реновации, для строительства там освободили площадку,... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T10:00:00+03:00

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2025-07-13T10:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На востоке Москвы в районе Восточное Измайлово появится дом по программе реновации, для строительства там освободили площадку, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройка появится на месте двух расселенных домов – на Сиреневом бульваре, 70к1 и Парковой улице, 16к2."Ожидается, что общая площадь жилья в новом доме составит около 22 тысяч квадратных метров, это более 390 квартир с готовой улучшенной отделкой. Строительство жилого комплекса планируется начать в ближайшие месяцы", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Во дворе планируется провести благоустройство и озеленение. Рядом с местом, где возведут новый дом, есть образовательные учреждения, медицинские центры, остановки общественного транспорта и зоны для прогулок.Программа реновации идет в Москве с 2017 года. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в 2025 году жилье в рамках этой программы получили 18 тысяч человек.

https://ria.ru/20250712/ovchinskiy-2028665608.html

https://ria.ru/20250711/ovchinskiy-2028448699.html

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