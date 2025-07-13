Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Восточном Измайлове подготовили площадку для дома по реновации - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/ovchinskiy-2028823384.html
Овчинский: в Восточном Измайлове подготовили площадку для дома по реновации
Овчинский: в Восточном Измайлове подготовили площадку для дома по реновации - РИА Новости, 13.07.2025
Овчинский: в Восточном Измайлове подготовили площадку для дома по реновации
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На востоке Москвы в районе Восточное Измайлово появится дом по программе реновации, для строительства там освободили площадку,... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T10:00:00+03:00
2025-07-13T10:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На востоке Москвы в районе Восточное Измайлово появится дом по программе реновации, для строительства там освободили площадку, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройка появится на месте двух расселенных домов – на Сиреневом бульваре, 70к1 и Парковой улице, 16к2."Ожидается, что общая площадь жилья в новом доме составит около 22 тысяч квадратных метров, это более 390 квартир с готовой улучшенной отделкой. Строительство жилого комплекса планируется начать в ближайшие месяцы", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Во дворе планируется провести благоустройство и озеленение. Рядом с местом, где возведут новый дом, есть образовательные учреждения, медицинские центры, остановки общественного транспорта и зоны для прогулок.Программа реновации идет в Москве с 2017 года. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в 2025 году жилье в рамках этой программы получили 18 тысяч человек.
https://ria.ru/20250712/ovchinskiy-2028665608.html
https://ria.ru/20250711/ovchinskiy-2028448699.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c561365f0e49d31c021d993b671f0a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Восточном Измайлове подготовили площадку для дома по реновации

Овчинский: на востоке Москвы подготовили площадку для дома по реновации

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. На востоке Москвы в районе Восточное Измайлово появится дом по программе реновации, для строительства там освободили площадку, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка появится на месте двух расселенных домов – на Сиреневом бульваре, 70к1 и Парковой улице, 16к2.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Овчинский: по программе реновации в Кузьминках переехали 2,5 тысячи семей
Вчера, 14:05
"Ожидается, что общая площадь жилья в новом доме составит около 22 тысяч квадратных метров, это более 390 квартир с готовой улучшенной отделкой. Строительство жилого комплекса планируется начать в ближайшие месяцы", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Во дворе планируется провести благоустройство и озеленение. Рядом с местом, где возведут новый дом, есть образовательные учреждения, медицинские центры, остановки общественного транспорта и зоны для прогулок.
Программа реновации идет в Москве с 2017 года. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, в 2025 году жилье в рамках этой программы получили 18 тысяч человек.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Овчинский: свыше 130 семей в Бутырском районе переехали в ЖК по реновации
11 июля, 09:15
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала