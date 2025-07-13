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"Кто поверит?" В США неожиданно высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 13.07.2025
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09:32 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/otnosheniya-2028843882.html
"Кто поверит?" В США неожиданно высказались об отношениях с Россией
"Кто поверит?" В США неожиданно высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 13.07.2025
"Кто поверит?" В США неожиданно высказались об отношениях с Россией
Плохое знание американскими элитами истории России и их противоречивое поведение создает проблемы в выстраивании диалога между Вашингтоном и Москвой, пишет The... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:32:00+03:00
2025-07-13T09:32:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Плохое знание американскими элитами истории России и их противоречивое поведение создает проблемы в выстраивании диалога между Вашингтоном и Москвой, пишет The American Conservative."Американцы, которые не знают или не признают историю России, не способны понять русский образ мышления, что ставит под угрозу их способность заключать соглашения с ней", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что лидеры США постоянно угрожали ослабить Россию и сменить режим, вводили санкции и подрывали доверие, тем самым препятствуя развитию добросовестного взаимодействия. Кроме того, существуют подозрения, что Вашингтон стоял за ударами Киева вглубь российской территории, указывается в материале."Подобное поведение нарушает многовековые дипломатические нормы. Кто после этого поверит, что США будут вести переговоры честно?" — заключил автор статьи.В пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет. Дипломат добавил, что американская администрация действует зигзагообразно, но Москва это не драматизирует.
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
"Кто поверит?" В США неожиданно высказались об отношениях с Россией

AC: плохое знание элитами США истории РФ создает проблемы в отношениях с Москвой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Плохое знание американскими элитами истории России и их противоречивое поведение создает проблемы в выстраивании диалога между Вашингтоном и Москвой, пишет The American Conservative.
«
"Американцы, которые не знают или не признают историю России, не способны понять русский образ мышления, что ставит под угрозу их способность заключать соглашения с ней", — говорится в публикации.
Издание также отмечает, что лидеры США постоянно угрожали ослабить Россию и сменить режим, вводили санкции и подрывали доверие, тем самым препятствуя развитию добросовестного взаимодействия. Кроме того, существуют подозрения, что Вашингтон стоял за ударами Киева вглубь российской территории, указывается в материале.
"Подобное поведение нарушает многовековые дипломатические нормы. Кто после этого поверит, что США будут вести переговоры честно?" — заключил автор статьи.
В пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет. Дипломат добавил, что американская администрация действует зигзагообразно, но Москва это не драматизирует.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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