https://ria.ru/20250713/otnosheniya-2028843882.html

"Кто поверит?" В США неожиданно высказались об отношениях с Россией

"Кто поверит?" В США неожиданно высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 13.07.2025

"Кто поверит?" В США неожиданно высказались об отношениях с Россией

Плохое знание американскими элитами истории России и их противоречивое поведение создает проблемы в выстраивании диалога между Вашингтоном и Москвой, пишет The... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:32:00+03:00

2025-07-13T09:32:00+03:00

2025-07-13T09:32:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Плохое знание американскими элитами истории России и их противоречивое поведение создает проблемы в выстраивании диалога между Вашингтоном и Москвой, пишет The American Conservative."Американцы, которые не знают или не признают историю России, не способны понять русский образ мышления, что ставит под угрозу их способность заключать соглашения с ней", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что лидеры США постоянно угрожали ослабить Россию и сменить режим, вводили санкции и подрывали доверие, тем самым препятствуя развитию добросовестного взаимодействия. Кроме того, существуют подозрения, что Вашингтон стоял за ударами Киева вглубь российской территории, указывается в материале."Подобное поведение нарушает многовековые дипломатические нормы. Кто после этого поверит, что США будут вести переговоры честно?" — заключил автор статьи.В пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет. Дипломат добавил, что американская администрация действует зигзагообразно, но Москва это не драматизирует.

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