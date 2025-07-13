https://ria.ru/20250713/osvyaschenie-2028835058.html

В РПЦ призвали не освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны

В РПЦ призвали не освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны - РИА Новости, 13.07.2025

В РПЦ призвали не освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны

Православный священник не может освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T07:28:00+03:00

2025-07-13T07:28:00+03:00

2025-07-13T07:28:00+03:00

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Православный священник не может освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий (Маркиш). "Церковь не будет благословлять, освящать ничего такого, что в принципе своем предназначено к злу, то есть греху. Ну, можно упомянуть, например, игорный дом какой-нибудь, или дом разврата. Ну, и распивочные заведения, кальянные. Татуировка, конечно, вредное дело", - сказал иеромонах. Также священнослужитель указал на разницу между освящением и благословением, которые часто путают. Освящение относится к храмам, соборам, часовням, тогда как благословение - к жилищам и хозяйственным постройкам. "Дальше начинаются человеческие придирки, злопыхательство. От того, что эта гостиница недешевая, или это производственный цех для резки бумаги, принципиальной разницы никакой нет. Что это? Доброе достижение людьми своих хозяйственных решений, дел, достижений хозяйственных целей. Но при этом еще важно не путать, не мешать это с богослужебной деятельностью, с благословением храмов, освящением храмов", - добавил он. Самым крупным объектом, который приходилось освящать ему лично, был торговый центр, заключил Маркиш.

https://ria.ru/20250711/khram-2028479957.html

https://ria.ru/20250708/rpts-2028030639.html

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русская православная церковь