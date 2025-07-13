Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ призвали не освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны - РИА Новости, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
07:28 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/osvyaschenie-2028835058.html
В РПЦ призвали не освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны
В РПЦ призвали не освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны - РИА Новости, 13.07.2025
В РПЦ призвали не освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны
Православный священник не может освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T07:28:00+03:00
2025-07-13T07:28:00+03:00
религия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113477/99/1134779945_0:136:3228:1952_1920x0_80_0_0_9392c87bcee9d2dbf96173cb69a95bf2.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Православный священник не может освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий (Маркиш). "Церковь не будет благословлять, освящать ничего такого, что в принципе своем предназначено к злу, то есть греху. Ну, можно упомянуть, например, игорный дом какой-нибудь, или дом разврата. Ну, и распивочные заведения, кальянные. Татуировка, конечно, вредное дело", - сказал иеромонах. Также священнослужитель указал на разницу между освящением и благословением, которые часто путают. Освящение относится к храмам, соборам, часовням, тогда как благословение - к жилищам и хозяйственным постройкам. "Дальше начинаются человеческие придирки, злопыхательство. От того, что эта гостиница недешевая, или это производственный цех для резки бумаги, принципиальной разницы никакой нет. Что это? Доброе достижение людьми своих хозяйственных решений, дел, достижений хозяйственных целей. Но при этом еще важно не путать, не мешать это с богослужебной деятельностью, с благословением храмов, освящением храмов", - добавил он. Самым крупным объектом, который приходилось освящать ему лично, был торговый центр, заключил Маркиш.
https://ria.ru/20250711/khram-2028479957.html
https://ria.ru/20250708/rpts-2028030639.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113477/99/1134779945_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_7aedbb125e8b9aa2714d6d8b6e90a389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь
В РПЦ призвали не освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны

Иеромонах Маркиш: священник не может освящать игорные дома и кальянные

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКальян
Кальян - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кальян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Православный священник не может освящать игорные дома, кальянные и тату-салоны, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ, иеромонах Макарий (Маркиш).
"Церковь не будет благословлять, освящать ничего такого, что в принципе своем предназначено к злу, то есть греху. Ну, можно упомянуть, например, игорный дом какой-нибудь, или дом разврата. Ну, и распивочные заведения, кальянные. Татуировка, конечно, вредное дело", - сказал иеромонах.
Люди гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В РПЦ разрешили спасаться от жары в храмах
11 июля, 05:51
Также священнослужитель указал на разницу между освящением и благословением, которые часто путают. Освящение относится к храмам, соборам, часовням, тогда как благословение - к жилищам и хозяйственным постройкам.
"Дальше начинаются человеческие придирки, злопыхательство. От того, что эта гостиница недешевая, или это производственный цех для резки бумаги, принципиальной разницы никакой нет. Что это? Доброе достижение людьми своих хозяйственных решений, дел, достижений хозяйственных целей. Но при этом еще важно не путать, не мешать это с богослужебной деятельностью, с благословением храмов, освящением храмов", - добавил он.
Самым крупным объектом, который приходилось освящать ему лично, был торговый центр, заключил Маркиш.
Девушка с детской коляской на Красной площади - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В РПЦ призвали не выбирать между детьми и карьерой
8 июля, 22:32
 
РелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала