https://ria.ru/20250713/opasnost-2028829723.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T04:11:00+03:00
2025-07-13T04:11:00+03:00
2025-07-13T04:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале. "Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250713/opasnost-2028828965.html
воронежская область
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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА