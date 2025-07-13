https://ria.ru/20250713/opasnost-2028829723.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2025

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T04:11:00+03:00

2025-07-13T04:11:00+03:00

2025-07-13T04:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщает главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале. "Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250713/opasnost-2028828965.html

воронежская область

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воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)