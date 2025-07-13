https://ria.ru/20250713/opasnost--2028886020.html

В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

В Краснодарском крае отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.07.2025

В Краснодарском крае отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T17:48:00+03:00

2025-07-13T17:48:00+03:00

2025-07-13T17:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

россия

безопасность

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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении. Ракетная опасность на территории Краснодарского края продлилась тридцать восемь минут.

https://ria.ru/20250713/vsu-2028876042.html

краснодарский край

россия

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2025

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия, безопасность