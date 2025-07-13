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В Краснодарском крае объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.07.2025
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17:04 13.07.2025 (обновлено: 17:08 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/opasnost--2028881341.html
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.07.2025
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, есть угроза падения ракет, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T17:04:00+03:00
2025-07-13T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, есть угроза падения ракет, сообщается в приложении МЧС России."На территории края объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении ракет звонить 112.
https://ria.ru/20250713/vsu-2028876042.html
краснодарский край
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безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Россия
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, есть угроза падения ракет, сообщается в приложении МЧС России.
"На территории края объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении.
В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении ракет звонить 112.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайРоссия
 
 
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