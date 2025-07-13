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Николаев частично обесточен после взрыва, пишут СМИ
Николаев частично обесточен после взрыва, пишут СМИ - РИА Новости, 13.07.2025
Николаев частично обесточен после взрыва, пишут СМИ
Город Николаев на юге Украины частично обесточен после взрыва, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T21:29:00+03:00
2025-07-13T21:29:00+03:00
2025-07-13T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Город Николаев на юге Украины частично обесточен после взрыва, сообщает в воскресенье украинское издание "Страна.ua". Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о серии взрывов в городе. "В Николаеве был прилет, город частично остался без света. Также виден столб дыма после прилета, на место едут пожарные", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Николаев частично обесточен после взрыва, пишут СМИ
Город Николаев на юге Украины частично обесточен после взрыва