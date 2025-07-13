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Число жертв наводнений в Техасе выросло до 129 человек - РИА Новости, 13.07.2025
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09:41 13.07.2025 (обновлено: 14:45 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/navodneniya-2028844543.html
Число жертв наводнений в Техасе выросло до 129 человек
Число жертв наводнений в Техасе выросло до 129 человек - РИА Новости, 13.07.2025
Число жертв наводнений в Техасе выросло до 129 человек
Общее количество погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 129, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:41:00+03:00
2025-07-13T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Общее количество погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 129, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. Ранее газета New York Times сообщала о 119 погибших. "Внезапные наводнения в Техасе унесли жизни по меньшей мере 129 человек", — говорится в сообщении. Отмечается, что поиски более 170 пропавших без вести продолжаются. Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с последствиями разрушительного наводнения.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028699827.html
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Число жертв наводнений в Техасе выросло до 129 человек

CBS: число погибших при наводнениях в Техасе увеличилось до 129 человек

© AP Photo / Eli HartmanПоследствия наводнения в штате Техас
Последствия наводнения в штате Техас - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Eli Hartman
Последствия наводнения в штате Техас
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Общее количество погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 129, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Ранее газета New York Times сообщала о 119 погибших.
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"Внезапные наводнения в Техасе унесли жизни по меньшей мере 129 человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски более 170 пропавших без вести продолжаются.
Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с последствиями разрушительного наводнения.
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