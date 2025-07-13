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Число жертв наводнений в Техасе выросло до 129 человек

Число жертв наводнений в Техасе выросло до 129 человек - РИА Новости, 13.07.2025

Число жертв наводнений в Техасе выросло до 129 человек

Общее количество погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 129, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:41:00+03:00

2025-07-13T09:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Общее количество погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 129, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. Ранее газета New York Times сообщала о 119 погибших. "Внезапные наводнения в Техасе унесли жизни по меньшей мере 129 человек", — говорится в сообщении. Отмечается, что поиски более 170 пропавших без вести продолжаются. Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с последствиями разрушительного наводнения.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028699827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, техас, сша