https://ria.ru/20250713/most-2028908986.html

На Крымском мосту возобновили движение

На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 13.07.2025

На Крымском мосту возобновили движение

Очередей из автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет, он свободен для проезда автотранспорта, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T22:37:00+03:00

2025-07-13T22:37:00+03:00

2025-07-13T22:37:00+03:00

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Очередей из автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет, он свободен для проезда автотранспорта, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Ранее в воскресенье на автоподходах к мосту с обеих сторон скапливались очереди из автомобилей, ожидание проезда достигало трех часов. "С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении, опубликованном в 20.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

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авто, республика крым, россия