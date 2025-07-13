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На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 13.07.2025
На Крымском мосту возобновили движение
Очередей из автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет, он свободен для проезда автотранспорта, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:37:00+03:00
2025-07-13T22:37:00+03:00
2025-07-13T22:37:00+03:00
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Очередей из автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет, он свободен для проезда автотранспорта, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Ранее в воскресенье на автоподходах к мосту с обеих сторон скапливались очереди из автомобилей, ожидание проезда достигало трех часов. "С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении, опубликованном в 20.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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авто, республика крым, россия
Авто, Республика Крым, Россия
На Крымском мосту возобновили движение
Очередей из машин на подходах к Крымскому мосту нет, он свободен для проезда