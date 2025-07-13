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На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 13.07.2025
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22:37 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/most-2028908986.html
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 13.07.2025
На Крымском мосту возобновили движение
Очередей из автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет, он свободен для проезда автотранспорта, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T22:37:00+03:00
2025-07-13T22:37:00+03:00
авто
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Очередей из автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет, он свободен для проезда автотранспорта, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Ранее в воскресенье на автоподходах к мосту с обеих сторон скапливались очереди из автомобилей, ожидание проезда достигало трех часов. "С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении, опубликованном в 20.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
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республика крым
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авто, республика крым, россия
Авто, Республика Крым, Россия
На Крымском мосту возобновили движение

Очередей из машин на подходах к Крымскому мосту нет, он свободен для проезда

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Очередей из автомобилей на подходах к Крымскому мосту нет, он свободен для проезда автотранспорта, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Ранее в воскресенье на автоподходах к мосту с обеих сторон скапливались очереди из автомобилей, ожидание проезда достигало трех часов.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении, опубликованном в 20.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
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