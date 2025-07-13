Рухнувший пешеходный мост в Вологодской области восстановят к 17 июля
Подвесной мост в Вологодской области решили не ремонтировать, а собрать заново
© Фото : пресс-служба прокуратуры Вологодской областиВ Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
В Вологодской области во время крестного хода обрушился пешеходный мост
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Подвесной пешеходный мост в Никольском муниципальном округе Вологодской области, при обрушении которого пострадали 12 человек, решили не ремонтировать, а собрать заново, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Ранее сообщалось, что в субботу обрушился подвесной пешеходный мост через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово Никольского муниципального округа. В результате обрушения моста, по данным местных властей, пострадали 12 человек. Девяти из них оказана амбулаторная помощь, все они уже вернулись домой. Еще два человека находятся в стационаре районной больницы с ушибами. Одна пациентка находится в областном травмцентре в стабильном состоянии.
"Самое главное сейчас – оказать всю необходимую помощь пострадавшим, это поручение выполняется областным министерством здравоохранения. Место происшествия обследовали специалисты регионального министерства транспорта. Приняли решение не ремонтировать упавшую конструкцию, а собрать мост заново на существующих опорах, предварительно их укрепив. Работы проведем максимально оперативно. Срок завершения – 17 июля", - приводит слова Филимонова его пресс-служба.
Отмечается, что в настоящее время на территории всей Вологодской области, в том числе и в Никольском округе, проводится проверка всех подобных пешеходных объектов. Ситуация находится на личном контроле губернатора Вологодской области.