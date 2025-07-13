https://ria.ru/20250713/most-2028875638.html
У Крымского моста скопилось более 1,5 тысячи машин
У Крымского моста скопилось более 1,5 тысячи машин - РИА Новости, 13.07.2025
У Крымского моста скопилось более 1,5 тысячи машин
Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, в воскресенье выросла до более чем 1,5 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T16:22:00+03:00
2025-07-13T16:22:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Очередь автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, в воскресенье выросла до более чем 1,5 тысячи машин с обеих сторон, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. На 7 утра в воскресенье проезда ожидали 1,1 тысячи машин, в 9.00 - более 1,3 тысяч транспортных средств. "В очереди со стороны Тамани находится 915 транспортных средств. Ожидание около трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств. Ожидание более двух часов", - говорится в сообщении на 16.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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общество, тамань (станица), керчь, республика крым, безопасность
Общество, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Безопасность
У Крымского моста скопилось более 1,5 тысячи машин
Число машин у Крымского моста растет и превысило 1,5 тысячи