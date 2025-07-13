https://ria.ru/20250713/moshenniki-2028883817.html

В Москве мошенники выманили у семьи пенсионеров более 17 миллионов рублей

В Москве мошенники выманили у семьи пенсионеров более 17 миллионов рублей - РИА Новости, 13.07.2025

В Москве мошенники выманили у семьи пенсионеров более 17 миллионов рублей

Аферисты, выдававшие себя за сотрудников энергоснабжающей компании, выманили у семейной пары пенсионеров в Москве более 17 миллионов рублей за 20 дней, сообщили РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T17:21:00+03:00

2025-07-13T17:21:00+03:00

2025-07-13T17:21:00+03:00

происшествия

москва

мошенники

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Аферисты, выдававшие себя за сотрудников энергоснабжающей компании, выманили у семейной пары пенсионеров в Москве более 17 миллионов рублей за 20 дней, сообщили в столичной прокуратуре. По данным ведомства, аферисты, выдававшие себя за сотрудников энергоснабжающей компании, позвонили 75-летнему мужчине якобы по поводу замены и поверки электросчетчиков. В процессе разговора мужчина сказал им код из смс. Затем по известной схеме ему сообщили о взломанном аккаунте на "Госуслугах" и списании денег. Растерявшись, мужчина сообщил супруге номер телефона, который ему продиктовали злоумышленники и уже его жена начала общение с "сотрудниками" правоохранительных органов. Напугав пенсионеров переводом их денег за границу, злоумышленники убедили женщину, а затем и ее супруга, что спасти деньги и доказать свою непричастность к незаконным переводам можно, только сняв все сбережения и передав их через курьеров для резервирования на "безопасных счетах", с которых впоследствии все деньги вернут им обратно. "Выполняя все указания звонивших, в течение 20 дней пенсионеры снимали со своих счетов сбережения и передавали их приезжавшим курьерам. Так, женщина передала более 6,4 миллионов рублей, а ее муж более 11 миллионов рублей, в том числе деньги от проданного якобы в рамках "оперативного мероприятия" автомобиля "Ниссан". Общий ущерб превысил 17 миллионов рублей. Поняв, что стали жертвами мошенничества, супруги обратились в правоохранительные органы", - говорится в Telegram-канале столичной прокураты. Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре.

https://ria.ru/20250520/pensioner-2018040233.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мошенники