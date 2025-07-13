https://ria.ru/20250713/moldaviya-2028871610.html

"Победа" подаст документы для регистрации на выборы в парламент Молдавии

"Победа" подаст документы для регистрации на выборы в парламент Молдавии - РИА Новости, 13.07.2025

"Победа" подаст документы для регистрации на выборы в парламент Молдавии

Молдавский оппозиционный блок "Победа" 14 июля подаст документы в ЦИК Молдавии для регистрации на парламентские выборы, политическая сила выдвигается на них... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T15:21:00+03:00

2025-07-13T15:21:00+03:00

2025-07-13T15:26:00+03:00

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КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" 14 июля подаст документы в ЦИК Молдавии для регистрации на парламентские выборы, политическая сила выдвигается на них ради восстановления связей с Россией и развития сотрудничества с ЕАЭС, сообщает в воскресенье пресс-служба блока.Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока - 13 августа. Период предвыборной агитации начинается с 29 августа, с этого дня разрешены плакаты, митинги, посты в соцсетях, реклама по радио и на телевидении. Кампания продолжается до 26 сентября включительно."Завтра (14 июля - ред.) наша команда подает документы в ЦИК для регистрации блока "Победа" в качестве участника парламентских выборов. Мы идем на выборы как самостоятельная сила. Наша цель - освободить страну от режима, который привел ее к экономическому краху и бедности… Мы добиваемся восстановления связей с Россией и развития сотрудничества с ЕАЭС - это отвечает интересам Молдовы и отражает выбор большинства граждан. От их имени блок "Победа" и идет на выборы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.Поясняется, что блок "Победа" выступает также против насильственной европеизации Молдовы."Мы не хотим войны, массового оттока жителей и превращения страны в колонию Брюсселя", - подчеркивается в сообщении.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2024873872.html

https://ria.ru/20250708/moldaviya-2027180006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, в мире, блок "победа" , россия, майя санду, евразийский экономический союз, москва