https://ria.ru/20250713/moldavija-2028891151.html

Молдавия продает экономическую независимость, заявил Шор

Молдавия продает экономическую независимость, заявил Шор - РИА Новости, 13.07.2025

Молдавия продает экономическую независимость, заявил Шор

Власти Молдавии продают экономическую независимость, одобрив передачу части Джурджулештского порта, который управляется Европейским банком реконструкции и... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T18:41:00+03:00

2025-07-13T18:41:00+03:00

2025-07-13T18:41:00+03:00

молдавия

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КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Власти Молдавии продают экономическую независимость, одобрив передачу части Джурджулештского порта, который управляется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), румынской госкомпании, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. В середине апреля ЕБРР в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный Совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы (Румыния) на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает "приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР (генеральному инвестору и оператору Международного порта Джурджулешты)". "Майя Санду (президент Молдавии- ред.) продает Румынии экономическую независимость - наш единственный морской порт Джурджулешты. Правительственный совет уже одобрил продажу… Молдова теряет существенную часть своего суверенитета. В портовой зоне могут начать действовать румынские законы и правила. Увеличится риск прохода вооружения и боеприпасов для Украины. Так Молдову втянут в конфликт", - написал в своем Telegram-канале Шор. Политик также отметил, что порт важен для экспорта молдавского зерна, а рост тарифов и приоритетное обслуживание иностранных грузов ударят по молдавским фермерам. По словам Шора, передача контроля Румынии сократит поступление налогов и инвестиции в местную инфраструктуру. "Нам придется полагаться на порты Румынии или Украины. Вырастут транспортные расходы. Возврат инвестиций за счет увеличенных тарифов и сборов в порту - за наш счет", - подчеркнул он. Ранее оппозиция в Молдавии в лице блока коммунистов и социалистов осудила решение властей поддержать планы ЕБРР. Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча заявил, что речь идет о "новом преступлении против молдавского народа". Джурджулешты - порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. Терминал был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдавии 430 метров побережья Дуная и Прута. В 2021 году ЕБРР выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла единственным в стране портом. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Молдавию 1,4 миллиарда евро, став крупнейшим инвестором.

https://ria.ru/20250628/moldaviya-2025997313.html

https://ria.ru/20250516/moldavi-2017486270.html

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молдавия, румыния, украина, илан шор, майя санду, европейский банк реконструкции и развития, в мире