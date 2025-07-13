https://ria.ru/20250713/moldavija-2028871933.html

В Молдавии назвали поправки в закон об адвокатуре рейдерским захватом

В Молдавии назвали поправки в закон об адвокатуре рейдерским захватом - РИА Новости, 13.07.2025

В Молдавии назвали поправки в закон об адвокатуре рейдерским захватом

Лидер входящей в молдавский оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу назвал поправки в закон об адвокатуре Молдавии политическим рейдерским... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T15:26:00+03:00

2025-07-13T15:26:00+03:00

2025-07-13T15:26:00+03:00

в мире

молдавия

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. Лидер входящей в молдавский оппозиционный блок "Победа" партии "Шанс" Алексей Лунгу назвал поправки в закон об адвокатуре Молдавии политическим рейдерским захватом, выразив мнение, что таким образом власти хотят подчинить себе адвокатов. Ранее Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в "политически подчиненную структуру". Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в Комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством партии "Действие и солидарность" на фоне завершения мандата действующего состава парламента. Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября. "Те, кто должен защищать нас в судах, вынуждены защищать самих себя - от государства, которое внаглую ломает хребет независимой профессии. Закон, принятый парламентом 10 июля, - не реформа, а политический рейдерский захват адвокатуры. Его протолкнули без обсуждений, экспертиз и без участия самих адвокатов - тайком, в разделе "Разное", как будто речь идет не о судьбе правовой системы страны, а о технической поправке к уставу ЖЭКа", - написал в своем Telegram-канале Лунгу. По его мнению, поправки означают, что адвокатуру хотят подчинить власти. "А это - прямая угроза каждому гражданину. Ведь если защитник станет зависим от власти, кто защитит тебя от самой власти? Сегодня - адвокаты. Завтра - судьи. Послезавтра - журналисты. И вот уже нет свободы, нет права на защиту, нет баланса сил. Есть только тот, у кого есть власть", - подчеркнул он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html

https://ria.ru/20250703/oppozitsiya--2026876446.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул