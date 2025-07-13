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ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:08:00+03:00
2025-07-13T12:08:00+03:00
2025-07-13T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Степногорск Запорожской области. Уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки