https://ria.ru/20250713/mo-2028853382.html

ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025

ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:08:00+03:00

2025-07-13T12:08:00+03:00

2025-07-13T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_21835c1f44355dfa8fa1bf0bdbe268a4.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Степногорск Запорожской области. Уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область