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ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 13.07.2025 (обновлено: 12:12 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/mo-2028853382.html
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:08:00+03:00
2025-07-13T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Степногорск Запорожской области. Уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

МО: ВСУ потеряли более 60 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка и Степногорск Запорожской области. Уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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