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ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T12:04:00+03:00
2025-07-13T12:04:00+03:00
2025-07-13T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Писаревка, Корчаковка, Юнаковка, Садки, Храповщина, Радянское и Рыбцы Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки