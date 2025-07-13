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ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 13.07.2025

ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T12:04:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Писаревка, Корчаковка, Юнаковка, Садки, Храповщина, Радянское и Рыбцы Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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